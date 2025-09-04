泰王盃足球賽 港隊1比2不敵伊拉克落入季軍戰

【Now新聞台】在泰國北碧府舉行的泰王盃足球四角賽，港隊在四強領先一球下被伊拉克連入兩球，最終輸1比2，將會於周日踢季軍戰。

泰王盃以淘汰賽形式進行。面對四隊當中世界排名最高、排58的伊拉克，147位的港隊初段受壓，到完半場前才有祖連奴的射門被擋出。換邊後他博到十二碼，安永佳主射入網為港隊領先。

伊拉克失球之後狂攻，港隊有鐘樂安護空門，但守不著對方阿里的倒掛，67分鐘被追平。到80分鐘，阿里再入一球，港隊領先變落後，尾段亦再無收穫，最終輸1比2，無緣決賽。

