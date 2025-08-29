男子認姦未成年自閉繼女 事主母求情隻字不提女兒
泰總理與柬強人通話爆危機 法院將判決是否免職
（法新社曼谷29日電） 泰國憲法法院將於今天判決，是否將處理與柬埔寨邊境爭端不當而遭停職的泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）免職。
貝東塔是爭議性富豪、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的女兒，她被控6月與柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）的通話時未能堅定捍衛泰國立場，7月被停職，這通電話錄音後來外流到網路上。
如果憲法法院如同一年前對前任總理般將她免職，泰國將面臨政治危機，因國會中脆弱的執政聯盟並無明顯繼任人選。
泰國憲法法院9名法官今天上午9時30分（台北時間上午10時30分）開始審議，預計下午3時（台北時間下午4時）做出判決。
貝東塔案的風暴中心是她與洪森的通話，他們在電話中討論了當時兩國因邊境爭議而加劇的緊張局勢。洪森曾長期執政，是柬埔寨現任總理洪馬內（Hun Manet）的父親。
貝東塔在電話中稱洪森「叔叔」，並將一名泰國軍事指揮官稱為她的「對手」，此舉在軍方影響力極大的泰國引發激烈反彈。
泰國保守派議員指控貝東塔對柬埔寨卑躬屈膝、削弱軍方地位，她的主要執政夥伴也憤而退出，幾乎導致政府垮台。
貝東塔繼續掌權，但多名參議員將她告上憲法法院，指控她違反憲法對部會首長所要求的「明顯正直」與「道德標準」，應被免職。法院7月1日將她停職。
這位39歲的領導人及所屬「為泰黨」（Pheu Thai Party）堅稱，貝東塔已盡力維護國家利益，且上週已就此案回答法官的問題。
今年7月，泰柬緊張局加劇，爆發兩國數十年來最致命的邊境軍事衝突，超過40人死亡、30萬人被迫逃離家園。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）
其他人也在看
香港特區護照確定9月8日加價！升幅高達16.2% 即將過期建議提早續期辦理
大家今年飛了幾多轉？護照空白頁如所剩無幾的話，建議大家快去換證！政府已經確定今年9月8日起調整特區護照申請費，全上調$60，即32頁護照的費用增至$430，而48頁護照則增至$520，大家如有護照續期或申請需求，可考慮在新收費上調前進行辦理，盡慳出遊成本。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
張佳添否認戀甄采浠稱屬「膊頭之交」 鄧兆尊從攬抱姿勢看穿已得米：女仔獻身定有所求
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音４》評審而為人熟悉，早前被網媒拍到跟黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)在商場攬抱和搭膊，又在餐廳撐枱腳，一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，二人更被指已發展地下情一年。不過，張佳添事後否認戀情，形容雙方是「膊頭之交」，又稱很享受單身，強調：「我單身八年，但係永不孤單。」Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
銀色債券2025｜政府下午公布發行詳情 近年保底息率達5厘
香港政府今日(29日)發公告，表示財經事務及庫務局局長許正宇將於下午3時30分將主持發行銀色債券記者會，屆時料披露更多新一期銀債的細節。 滙豐中銀為聯席安排行 金管局副總裁陳維民、發展局首席助理秘書長(項目推展及策略)馮耀文，以及香港上海滙豐銀行和中國銀行(香港)的代表亦會出席。政府就是次發行2025年度銀am730 ・ 1 小時前
許正宇今午3時半主持發行銀色債券記者會
財經事務及庫務局局長許正宇今日(29日)下午3時30分主持發行銀色債券記者會。AASTOCKS ・ 2 小時前
UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」
每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。Yahoo Style HK ・ 1 天前
W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰
由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 1 天前
泡泡瑪特LABUBU Mini版今晚10時開售 網上炒價驚見XXXX元 即睇搶購攻略(附連結)
【8月28日更新】泡泡瑪特(9992)近日正式「染藍」後股價創新高，其最新推出的Mini LABUBU盲盒系列「THE MONSTERS 心底密碼」將於今晚(28日)10時在多家線上平台開售，每款定價為95港元或79元人民幣，全套14隻售價1,330港元。香港玩家可透過泡泡瑪特香港官網參與抽籤或直接搶購，亦可am730 ・ 23 小時前
Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅
美國樂壇天后Taylor Swift於IG貼出與球星男友Travis Kelce的合照，並留言「Your English teacher and your gym teacher are getting married」，宣布即將結婚，粉絲隨即洗版送上祝福。28Hse.com ・ 1 天前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Miu Miu手袋大減價低至68折！逆襲榮登Lyst Q2名牌排行榜第1名/$7XXX就買到手袋
平常有留意時尚圈子的朋友應該對時裝權威網站Lyst的排行榜一點都不陌生，它們每年每季度都會公布時裝界報告，相當具影響力。Lyst評價綜合超過九百萬人在網上搜尋、社交平台參與度、銷售量等的購物習慣數據，每次發表新榜單都會引起關注。近日第二季度排行榜出爐，近年成功擺脫副線標籤逆市翻身的Miu Miu榮登第1名，品牌的威力勢如破竹，一起來看看Miu Miu如何逆襲吧！同場加映FWRD減價貨品，有興趣成為Miu Miu Girl的女生趁機會入手吧。Yahoo Style HK ・ 1 天前
「偶像天花板」張員瑛迎來21歲生日！Lucky Vicky強大內心正能量語錄：不能困在壞事的泥沼裡！
「偶像天花板」張員瑛於 8 月 31 日迎來 21 歲生日，「人間洋娃娃」超高顏值，高挑身材比例搭載「天生偶像」的靈魂，外加 Lucky Vicky 式超級正能量，讓這位韓流女團偶像全球爆紅。一起來看看張員瑛的正能量語錄，以率性的態度應對周遭的紛擾吧！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？
日本超人氣 IP Chiikawa 又放大招啦！全新「Chiikawa Baby」系列即將在 9 月 5 日於東京、名古屋搶先上市，全國隨後跟上！這次所有角色都變成了軟萌的嬰兒造型，戴著可愛的圍兜、裹著溫暖的小被子，萌度直接破表！Yahoo Style HK ・ 1 天前
潘氏一家捲入噪音糾紛 樓下鄰居點解要打官司？
現時噪音已有投訴機制，何解該名鄰居仍要花錢打官司？要拆解此疑團，先要了解投訴噪音的流程。Yahoo財經 ・ 6 小時前
迷你Labubu有強勁對手？ Chiikawa「BB」、任天堂幼兒Mario殺到
泡泡瑪特Labubu 迷你版8月28日晚上在多家線上平台開售，有分析指旗下IP進入成熟收割期，加上公司執行能力強勁，未來盈利能力維持理想。之不過，熱炒的星星人、迷你Labubu，盤點市場其實有對手，原來一眾日本IP包括Chiikawa、任天堂IP已經轉為劍指幼兒市場，屆時中國小孩從小就喜愛日本IP，Labubu若不變陣，將面對激烈挑戰Yahoo財經 ・ 1 天前
中國多家銀行警告 信用卡資金不得用於投資股票、基金等
【彭博】— 隨著散戶紛紛湧入股市，搶搭中國1萬億美元股市上漲的列車，中國多家商業銀行正加強監管使用信用卡投資股票的客戶。Bloomberg ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 23 小時前
大茶飯│香港科技探索令人摸不着頭腦（青冰）
HKTVmall是一個值得支持的業務，但香港科技探索並不是一隻好股票，除了並非處處為股東着想外，作出的決定也令人摸不着頭腦，需要資金打仗對付京東之時走去派發特別息，憧憬你可能賣盤就話兩年不會賣，選擇繼續創新的道路卻去換了一位資深Banker作主席。Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
王祖藍爆細細粒一場直播收500萬 直封「富婆」請教帶貨技巧：佢有錢過我啦
近年唔少藝人都會直播帶貨以增加額外收入，部分更透過帶貨賺到盆滿缽滿，例如細細粒（陳嘉佳）憑帶貨及擔任吃播狂吸金。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前