泰軍控柬埔寨出動逾250架無人機飛越泰領土 違反停火協議
（法新社曼谷29日電） 泰國與柬埔寨發生持續數週的致命邊境衝突後，27日才剛簽署停火協議，但泰國軍方今天指控柬埔寨違反最新協議，派出超過250架無人機飛越泰國領土。
根據泰國軍方發布的聲明，昨夜「發現超過250架無人飛行載具（UAV）從柬埔寨的方向飛來，入侵泰國主權領土」。
聲明表示：「此舉構成挑釁，且違反了旨在降低緊張情勢的措施，這與雙方（在27日雙邊邊境委員會會議中）達成的聯合聲明不符。」
根據柬埔寨國營電視台今天播出的內容，外交部長巴速坤（Prak Sokhonn）表示，雙方已討論該起事件，同意進行調查，並「立刻解決問題」。
巴速坤形容，這只是「關於雙方在邊界沿線看到無人機飛行的小問題」。
泰國與柬埔寨27日同意「立即」停火，並承諾結束本月造成數十人死亡、超過100萬人流離失所的新一輪邊境衝突。
本次激烈戰火蔓延至兩國幾乎所有邊境省分，使先前由美國總統川普（Donald Trump）主導的停火協議付諸流水。
根據27日簽署的協議，這兩個東南亞鄰國同意停火、凍結部隊調動，並合作進行排雷及打擊網路犯罪。
