泳兒、胡鴻鈞率領《聲秀》出爐4強現身商場活動 馬拉松式接力獻唱吸引逾400名粉絲圍觀

泳兒、胡鴻鈞率領《聲秀》出爐4強現身商場活動 馬拉松式接力獻唱吸引逾400名粉絲圍觀
實力唱將泳兒（Vincy）、胡鴻鈞（Hubert），日前率領4位出爐《聲秀》冠軍馮熙燮（Ryan）、亞軍柯雨霏（Ophelia）、季軍胡子貝（Matt）及殿軍穎喬（Ziva），為「miffy星河祈願之旅」擔任揭幕禮嘉賓。女生代表Ophelia和Ziva甫到場，馬上被超巨型「星願守護使者」miffy吸引，頓時化身小粉絲爭先擺出甜美POSE狂打卡，少女心爆發；另一邊廂，Matt率先參觀miffy 70週年珍藏展覽廊，Matt有感而發希望仿效miffy「以簡單線條配搭鮮豔色彩選擇獲得大眾喜愛」的創作初心，專注做好音樂；而澳洲回流的唱家班Ryan竟大呼miffy是童年回憶，更大呼可惜不是小孩，很想乘搭只限小童乘坐的「miffy星願小船」，展現反轉魅力！

商場特別預備神秘禮物，送上可愛的miffy公仔給上星期新鮮出爐的《聲秀》四強，恭賀Ryan、Ophelia、Matt及Ziva在《聲秀》中過關斬將，脫穎而出！大熱奪冠的Ryan指：「今次係我哋比賽完之後嘅首個公開活動，收到東港城送俾我哋嘅驚喜禮物，同埋Fans們面對面嘅祝福，真係受寵若驚！希望我哋四個未來可以帶好作品，以唔同面貌同大家見面。」

而比賽路上一齊從旁指點、勞苦功高的兩位導師，更獲贈70cm高的特大miffy公仔。Vincy收到後立即心心眼，愛不釋手，她表示：「細個時有一隻miffy床邊公仔，晚晚陪住我瞓，意想不到今日出席活動竟然有禮物收，希望呢隻miffy都會成為Batman（愛犬名）嘅好朋友，陪住佢長大，成為我哋嘅共同回憶！」而Hubert剛拿著miffy公仔擺出可愛甫士，現場粉絲立即尖叫！

兩位導師親自帶領《聲秀》學員與幸運粉絲組隊，近距離大玩經典遊戲「大電視」；又挑戰反應力動作遊戲「miffy舞蹈教室」，眾人手舞足蹈、比手劃腳，十分落力！Hubert在遊戲後更展現幽默本色，笑稱：「下次要熱定身先可以出活動！好彩我『寶刀未老』，睇嚟可以認真同公司討論吓下一次出歌挑戰跳唱。」話畢粉絲立即報以熱情尖叫，逼不及待Hubert下一首派台歌登場！

活動吸引超過400名粉絲到場支持，逼爆全場。為答謝粉絲及現場觀眾的支持，Vincy、Hubert、Ryan、Ophelia、Matt及Ziva更與台下觀眾影大合照，一同在《東港城．miffy星河祈願之旅》提早歡度miffy夢幻聖誕！接著，由Vincy率先獻唱《無糖可樂》和《葉落冰川》，四位《聲秀》準歌手都加入演唱，每人獻唱兩首歌曲。最後由Hubert壓軸送上兩首親自參與作曲作品《凡人不懂愛》和《謝謝你的應援》。６人馬拉松式接力獻唱一小時猶如一場小型演唱會，現場粉絲大飽「耳」福！

