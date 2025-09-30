泳兒新歌《老殘遊戲》跑到嘔 搵「陽氣壯男」陪去廁所 玩電子Opera優雅抗衰老

焦點

泳兒（Vincy）今年第三首派台作品《老殘遊戲》正式上架，這次唔玩傷感情歌，而是同時間玩遊戲，探討人人都害怕，卻跑不掉的「衰老」課題。歌曲風格大突破，加入電子節拍及歌劇式法文演唱，Vincy更於酷熱天氣下穿着西裝褸喪跑，跑到頭暈兼手震，最後要狂隊寶礦力補充體力；而在拍攝現場更要組團去廁所，指定要壯男護駕，看來MV有夠恐怖。

《老殘遊戲》歌名夠破格，原來是Vincy跟製作團隊對「衰老」的幽默自嘲。歌詞由Wyman黃偉文操刀，直白寫出「有個遊戲叫老得漂亮誰敢面對」，但並非叫人打botox或飲十全大補湯，反而強調「格調才可以防腐永存」，怎樣才算有格調？Vincy解說：「年紀大咗，經歷、智慧同修養先係最珍貴，呢啲嘢時間搶唔走。」這次音樂班底亦玩新意思，何鈞源作曲，蘇道哲及刁塑加入電子元素，令歌曲帶點輕快節奏感。最驚喜是Wyman提議加插法文歌詞，監製阿道立即找來懂法文的朋友寫下 「Les rues pleines de grâce, Les raisins sont trop verts」，並且拜託朋友細心教Vincy法文讀音，Vincy再用opera腔演繹，即時將「老殘」昇華到藝術層次。

講到拍MV趣事，Vincy即「大吐苦水」，「今次拍喪屍片，要去停車場喪跑，同導演Sheng合作咗咁多次，之前上山下海都頂得順，唯獨今次跑幾次之後真係見頭暈同埋想嘔。」原來拍攝前Vincy沒有食晚飯，跑到血糖急跌，最後要急買寶礦力同扒兩啖飯先續到命，她笑言：「今次仲要着住西裝褸喺酷熱天氣下跑，懷疑導演係特登要我還上兩個MV冇親身上陣條數！哈哈。」

最搞笑是Vincy被MV中的喪屍嚇到連去廁所都要「組團」：「真係好恐怖，所以要同事陪，仲指定要加個壯男，貪佢陽氣重嘛！」「驚嚇位」更是一浪接一浪，原來扮演喪屍的外藉演員Carol是廣東話高手！Vincy發現後笑到肚痛，「我同佢講咗一輪英文，佢突然用流利廣東話答我，呢個最嚇親我！」

另一幕導演要求Vincy揸cam衝入店舖通知途人有喪屍，她一take過投入演出，扯盡喉嚨狂嗌「有喪屍！」，全場立即「死寂」望着她，「導演話：『你咁大聲嗌其實係吸引隻喪屍過嚟㗎，你唔好咁大聲叫。喺閂咗道門，然後先至正常聲量通知佢哋。』我先至load到，係喎，我個邏輯完全錯咗，哈哈。」

雖然拍MV玩到又驚又攰，但Vincy表示十分值得，「首歌就係想講，無論幾驚衰老，保持自己風格同格調先最緊要。靚可以褪色，型格係唔會貶值㗎。」

