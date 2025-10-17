泳兒生日難得放假 自認「優雅地老去」

【on.cc東網專訊】歌手泳兒近日為無綫歌唱比賽節目《聲秀》擔任導師，盡心盡力的她不僅教導學員歌唱技巧，更成為他們的「老媽子」，輔導他們生活及心靈上的問題，還碌人情卡邀來歌手為學員們助力，有學員奪得好成績或發揮不好遭淘汰時，她亦分別流下開心及傷心的淚水，可謂是全情投入節目，與一眾學員感情深厚，愈接近決賽則愈緊張不捨。

昨日適逢是泳兒的43歲生日，從忙碌中抽身為自己放一日假的她，在社交平台晒出影片，並寫道：「今天生日，最重要慢活一下，給自己放一個假，大1歲，優雅地老去。」影片中的她在路上恣意行走，顯得相當瀟灑放鬆、自由自在，獲粉絲紛紛留言祝她生日快樂。

