洋基再見安打3比2逆轉勝白襪 確定晉級季後賽

（法新社洛杉磯23日電） 美國職棒大聯盟（MLB）紐約洋基的賈柏耶樂（Jose Caballero）今天在比賽9局下半擊出再見安打，助洋基以3比2逆轉擊敗芝加哥白襪，確定晉級季後賽。

去年在世界大賽不敵洛杉磯道奇的洋基，今年是9季以來第8度打進季後賽。隨著多倫多藍鳥以1比4敗給波士頓紅襪，洋基在美聯東區與藍鳥差距縮小到1場勝差。藍鳥是美聯首支晉級季後賽球隊。

當洋基9局下仍以1比2落後時，伏爾佩（Anthony Volpe）和威爾斯（Austin Wells）接連敲安，隨後葛里向（Trent Grisham）擊出雙殺打，只留下伏爾佩在三壘，接著強打賈吉（Aaron Judge）獲保送上壘。

廣告 廣告

伏爾佩靠著暴投奔回本壘得分，賈吉也趁勢上到二壘，隨後在賈柏耶樂的中外野安打掩護下，飛奔回本壘攻下致勝分。

另外，克里夫蘭守護者在主場以5比2擊敗底特律老虎，戰績追平，並列美聯中區第一。

比賽關鍵出現在第6局，當時老虎先發投手史庫柏（Tarik Skubal）投出時速99英里的快速球，擊中試圖短打的弗萊（David Fry）臉部。弗萊痛苦倒地捂著臉，隨後被攙扶至場邊並由推車送離。

史庫柏明顯受到影響，接下來投球暴投，讓守護者跑回第2分。之後他又因投手犯規讓跑者進壘，隨後拉米瑞茲（Jose Ramirez）因隊友擊出的滾地球再下一城，讓守護者以3比 2反超。第7局他們再添兩分鎖定勝局。

守護者總教練福克特（Stephen Vogt）表示，弗萊沒有失去意識，但會留院觀察一晚，「我們此刻都在為弗萊和他的家人祈禱。幸好他看起來沒有大礙，但那真的是驚險的一幕」。

史庫柏希望能盡快聯繫到弗萊，他說：「真的感到很難受。我已經試著聯繫他，但相信他的手機現在一定有接不完的訊息。希望他真的沒事。他當時下場時看起來還算穩定，但這種情況有時候會有變化，希望他真的能平安無恙。」（編譯：徐睿承）