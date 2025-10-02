靈長類動物學家珍古德逝世終年 91 歲 黑猩猩研究震撼學術界
洋基擊敗紅襪 外卡系列賽扳成平手
（法新社洛杉磯1日電） 紐約洋基今天靠著齊澤姆（Jazz Chisholm）從一壘衝回本壘搶下超前分，以4比3擊敗波士頓紅襪，將美國職棒大聯盟（MLB）季後賽逼進決勝的第3戰。
洋基去年在世界大賽輸給洛杉磯道奇，今年在美聯外卡戰首戰敗給宿敵波士頓後面臨淘汰邊緣。不過齊澤姆在第8局時靠威爾斯（Austin Wells）安打從一壘直衝本壘得分，讓洋基得以在明天於主場迎接關鍵第3戰。
齊澤姆對前一天未獲總教練布恩（Aaron Boone）排進先發陣容顯然不滿，不僅如此，他在二壘還完成了一次關鍵的美技接殺，成功守住1分。
同樣在首戰坐板凳的萊斯（Ben Rice）為洋基在首局掃出2分全壘打。
紅襪的史托瑞（Trevor Story）擊出2分打點安打之外，第6局還打出1分全壘打。
洋基另外還靠著強打賈吉（Aaron Judge）補上一支帶打點的安打。
齊澤姆賽後表示：「這場比賽真的很刺激，拚到最後一球、最後一次對決，但我們就是毫不放棄，最終贏得勝利。」
