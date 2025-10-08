洋基賈吉全壘打發威 阻止藍鳥橫掃

（法新社紐約7日電） 賈吉（Aaron Judge）和齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）今天轟出全壘打，協助紐約洋基以9比6戰勝多倫多藍鳥，繼續在美國職棒大聯盟季後賽免於淘汰。

賈吉打出季後賽生涯最高的4分打點，並以3支安打追平季後賽單場最高紀錄，激勵了洋基隊。

賈吉受訪表示，「必須完成任務」，「出去玩玩，享受比賽，試著打出安打，看看會發生什麼。」

洋基今天於紐約舉行的美聯分區系列賽中，阻止多倫多橫掃，並以1比2將雙方戰績拉近。賈吉說，明天的第4戰「將是一場惡戰」。

在落後5分的情況下完成反超是洋基在淘汰戰中所創下的最大逆轉，也是藍鳥今年領先最多而被搞砸的比賽。

賈吉表示，「這支球隊（洋基）沒有慌亂」，「大家都保持專注。」

藍鳥距2016年以來的首個美國聯盟冠軍賽（ALCS）僅差1勝，但自2016年擊敗德州遊騎兵以來，他們還未拿下任何季後系列賽。