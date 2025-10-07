洋食風 – 培根馬鈴薯

這道料理有種日式居酒屋或是和風洋食的風格在裏頭，雖然食材只有簡單的馬鈴薯與培根， 但隨著配料的變化可以有很多、很多的延伸，今天就先分享我的第一個版本，要把這道菜拿來當作正餐料理，或是深夜的佐餐小點都非常的適合喔。 - 我們有實體店面了喔～詳情歡迎點擊下方連結 山夾商行：https://reurl.cc/ZN6MqW 粉絲專頁：https://goo.gl/QpxBKK IG：https://reurl.cc/ZObb8g

製作時間: 15分鐘內

份量人數: 1-2人



食材

馬鈴薯 500g

培根 150g

奶油 1小塊

鹽巴 少許

黑胡椒粒 少許

起司 少許

乾巴西利碎 少許





作法:

1 ：





首先將馬鈴薯去皮、切塊後，用微波爐600w功率，微波6~7分鐘。(微波的時間會因馬鈴薯的大小塊有所不同，請依照實際情況增減）；沒有微波爐的朋友也可以用蒸或水煮的方式將馬鈴薯煮熟，主要就是把馬鈴薯煮到可以用筷子輕鬆戳過即可。

2 ：





將培根切大塊一點後，直接放入鍋中煎到出油、焦脆後即可取出，培根的油繼續留在鍋內。(培根切太小塊手感比較不明顯，所以建議切大塊一點喔。)

3 ：





將蒸好的培根份入鍋中，煎到四面焦脆。

4 ：





接著倒入步驟2的培根並放入奶油、鹽與胡椒調味拌勻後即可盛盤。

5 ：





最後依照喜好撒上起司粉、乾巴西利碎就完成了。





