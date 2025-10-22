洗樓王走出街頭，成功加入4As廣告商會

不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月22日 - 由2013年起步於街頭推廣，「洗樓王」在創辦人楊慧娜（Chloe Yeung）帶領下，逐步發展為全方位市場推廣公司。近日，公司正式成為香港廣告商會（4As）附屬會員，標誌品牌踏入專業平台的新里程，進一步鞏固其在本地推廣市場的地位。
由街頭實戰到全方位策劃
洗樓王最初專注「洗樓式」派發傳單，直接走入街頭、住宅及商業大廈，將訊息送到潛在客戶面前。這種實戰經驗不僅獲企業認同，也奠定公司穩固基礎，讓團隊深刻理解前線推廣節奏與消費者行為。
隨市場需求演變，洗樓王逐步拓展至活動策劃、展覽設計、跨品牌合作及戶外廣告等範疇，為客戶提供更具體驗感與創意性的方案。從傳統派發到一站式推廣策劃，品牌成功建立「靈活落地、實效導向」的形象。
成為4As會員：開拓專業與跨境新機遇
自2025年9月1日加入4As後，洗樓王可與更多業界伙伴交流、學習新知，並探索數碼廣告、社交媒體及跨境推廣的新可能。公司期望透過此平台，提升專業水平與行業認受性，推動企業在數碼化及跨境市場發展，為客戶創造更多增值與曝光機會。
這一里程碑象徵洗樓王不僅在執行層面具實力，更獲行業肯定。未來，公司將積極參與4As研討與培訓，吸收國際市場趨勢與創意養分，讓本地推廣方案與全球廣告標準接軌。
幕後團隊成就
洗樓王團隊來自設計、廣告、公關及社交媒體等背景，能靈活應對不同行業挑戰。無論商場推廣、展覽活動或線上轉換，團隊始終秉持「落地實效」原則，確保每個專案轉化為實際成果。公司亦積極培育年輕創意人才，強調策略與執行並重，讓推廣方案不止於曝光，更推動品牌成長。
市場推廣新格局
隨市場環境變化，企業對「線上＋線下」整合方案需求提升。洗樓王憑多年街頭經驗，結合內容行銷及跨境策略，協助品牌在不同媒介建立一致而有力的市場聲音。
成為4As會員後，公司在專業領域的參與度與影響力顯著提升，象徵品牌從街頭實戰走向國際視野的新階段。洗樓王將秉持「融合傳統與創新」理念，延續實戰精神，以專業策略推動品牌升級，為香港推廣行業注入更多創意與活力。
關於洗樓王
洗樓王有限公司成立於2013年，由創辦人楊慧娜（Chloe Yeung）領導，專注於市場策略及推廣方案，協助企業精準定位並提升品牌競爭力。公司已服務超過1,000家企業，涵蓋地產、零售、餐飲、醫療、科技及金融等21個行業。團隊擅長將傳統推廣手法與數碼創新結合，提供活動策劃、戶外推廣、流動廣告車、跨境推廣及客制化方案等等的一站式方案，致力打造最具實效的市場推廣服務。
