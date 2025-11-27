高顏值又好實用的「洗沐禮盒」總整理！最便宜64折就能入手，超適合當交換禮物！

年底節慶禮盒一字排開，各大品牌今年的洗沐系列不只包裝吸睛，內容也更講究質感與香氣層次，讓拆禮的瞬間就自帶驚喜感！這次幫女孩們精選多款從親民到精品級的洗沐禮盒，風格涵蓋花香、草本、木質與柑橘調，每組都兼具美感與實用度，送朋友、同事或家人都不會出錯。

蕾莉歐｜玫瑰香緹禮盒

玫瑰香緹禮盒以大馬士革玫瑰為軸心，香氣細緻柔和，有著清晨花瓣剛展開的柔軟質地。沐浴乳泡沫輕盈，護手霜延展性佳，不黏手又能留住淡淡花韻，加上柔膚沐浴球，整體散發一種安靜的優雅。這組特別適合喜歡自然花調、不愛厚重香味的人，柔美卻不張揚的氣質很耐聞。

蕾莉歐玫瑰香緹禮盒／1,100元（圖／品牌提供）

歐舒丹｜普羅旺斯童話聖誕分享禮盒

這款禮盒以普羅旺斯節慶光影打造金色外盒，帶有細緻燙紋，光是視覺就很討喜！內容物則囊括品牌最受歡迎的馬鞭草、杏仁、乳油木與櫻花系列迷你洗沐與護手品，香氣跨度從清爽草本到甜柔花調，一次滿足多種偏好。容量輕巧，想放在旅行袋或隨身包中都OK，是交換禮物場合的高安全牌。

歐舒丹普羅旺斯童話聖誕分享禮盒／1,160元（圖／品牌提供）

蕾莉歐｜櫻花樹甜蜜禮盒

櫻花樹甜蜜禮盒用粉嫩色系延伸春日氣息，味道則是以清甜果香混合櫻花的細膩香氛，洗完身上像有微光般的清爽氣味~~裡頭的沐浴膠搭配植物皂與蓬鬆沐浴球，泡沫柔細、觸感乾淨，加上偏甜而不黏膩的香調，整組傳達輕盈的少女感，把它送給喜歡明亮香氛或偏愛日系氛圍的人一定很合適。

蕾莉歐櫻花樹甜蜜禮盒／1,380元（圖／品牌提供）

Bamford｜限量天竺葵禮盒

Bamford的天竺葵系列以乾淨的草木香著稱，這次的節慶限定組以沐浴露與身體乳組合，香氣明亮、帶著一點綠意，聞起來像在玻璃溫室裡深呼吸。質地清透但保濕度足夠，加上品牌低調純粹的設計，視覺與味道都偏向溫柔中性的路線，如果送禮的對象很講究生活細節與喜歡自然調性，它就是你的最佳選擇。

Bamford限量天竺葵禮盒／2,500元（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

Aesop｜綠意派對─天竺葵身體三重奏

Aesop 這款三重奏聚焦天竺葵系列配方，潔膚露、去角質露與乳霜連貫出一套完整的洗沐流程！香氣有著清爽的植物感，不刺鼻、也不過甜，洗完像被植物氣息包圍，身心都跟著放鬆。工作忙碌、需要放鬆的人，只要收到它就能瞬間感覺到「療癒」兩個字。

Aesop 2025年度禮盒-綠意派對／3,600元（圖／品牌提供）

Acqua di Parma｜金色假期香氛皂禮盒

ADP的金色假期系列由義大利設計師打造視覺層次，外盒充滿節慶光影與工藝細節，展現濃厚的精品感。這組香氛皂一次收錄三款地中海經典香調：無花果的溫潤、香橙的明亮與帕納里加州桂的清雅，洗完肌膚會留下一層如古龍水般的淡香。非常適合那些重視質感、偏愛成熟香調的朋友或長輩。

Acqua di Parma金色假期香氛皂禮盒80g x3／4,100元（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

潘海利根｜月亮女神身體護理組

月亮女神是一款許多人一聞就愛上的溫柔系花果木質調，而這組「身體護理組」更是用香氣把肌膚從沐浴到保養完整包覆。沐浴露和身體乳的香調一致，洗完身上像透著淡淡月光~而且不只香味有層次，包裝也被聖誕針織紋裝點得非常可愛，是追求生活儀式感的女孩最會心動的禮物。

潘海利根月亮女神身體護理組／4,130元（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

潘海利根｜月亮女神旅行組

如果想送出更方便隨身攜帶的版本，月亮女神旅行組會是完美選擇！淡香水搭配迷你沐浴露與身體乳，香味輕盈卻完整保留新鮮花果與沉穩木質的柔美平衡。體積小巧卻不減精緻度，一打開就是滿滿精品感，拆禮時絕對會讓對方露出驚喜表情。

潘海利根月亮女神旅行組／4,130元（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）





