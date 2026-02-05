黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
洗碗布清潔│洗碗布重生只需加一樣東西 先煮後浸夠雪白
洗碗布因為經常要沾濕，特別易積存細菌，烚煮洗碗布後再加一樣東西，即可讓洗碗布重生，即睇Yahoo Food秘技：
洗碗布是每日每天在廚房也要用到的，但很多人卻會忽視洗碗布要徹底清潔的重要性。其實洗碗布因為經常要沾濕，特別易積存細菌，所以趁新年將至，就一次過的把所有洗碗布拿出來清潔吧。最直接又有效的清潔方法就是用水烚煮，要煮5分鐘才可以有效殺菌。如果想更徹底的話，可以在烚煮後再浸漂白水，便可以讓洗碗布重生，變回雪白的模樣，即睇如何清潔洗碗布：
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
做法
>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多清潔家居秘技
年廿八洗邋遢│大掃除清潔家居方法合集：日本達人收納術/去陳年油漬
砧板清潔│清洗保養砧板大法 不可用洗潔精！徹底清潔只需兩樣食材？
易潔鑊清潔│煎Pan黐底清潔方法 勿用鋼絲刷！一樣家居常備物料就解決？
更多賀年食譜推介
蘿蔔糕食譜│5大貼士自製蘿蔔糕 想突出甜味同唔澀原來只需一個動作？
花膠浸發｜蒸發好過浸發？平花膠浸冰水發得靚兼大（附保存方法）
蘿蔔糕食譜合集懶人包！12道簡易蘿蔔糕食譜：傳統/新派/純素
【賀年糕點】老師傅蘿蔔糕食譜貼士！9成人落咗呢樣嘢令蘿蔔糕易變壞
【笑口棗食譜】想笑口棗炸得金黃開口靚 關鍵在於燒熱油後要熄火
>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，並以Yahoo電郵免費登記成為會員，即時可完成簡單任務賺取Ypoints，憑分即可換領不同獎賞！ 新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」
【759阿信屋】一日限定 金莎30粒裝 $160/2盒
759阿信屋推出勁抵價限時優惠，金莎30粒裝 $160/2盒、759阿信屋有機甘栗仁 $36/3件、原切豬肉乾 $48.9/件、原味/黑椒味炭燒豬肉脯 $69/2件！
大掃除用品2026｜30款DAISO大掃除好物推薦 $12入手浴室/廚房/客廳清潔神器
每到歲末年初或換季時，家裡總需要來一場大掃除。想要省時省力又能保持環境清潔，選對工具非常重要！日本生活品牌 DAISO 不僅商品種類齊全，還有許多高效又貼心設計的清潔用品，讓你輕鬆搞定浴室、廚房、客廳甚至衣物上的頑固污漬！以下整理出一系列必買大掃除好物，讓打掃變得更輕鬆、更有效率！
大S離世周年真相曝光！ 韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」
女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。
【惠康】門市網店全場高達88折（07/02-08/02）
惠康今個週末進行堅好運大「折」日，於2月7及8日一連2天，惠康門市及網店享高達88折，折扣無上限！
《金多寶》專訪｜Edan為角色加鄉音 讚李尚正似Lokman 金燕玲氣場勁只得鍾雪瑩敢撩傾偈
賀歲片中有一齣主打搞笑溫情，那就是由金燕玲、呂爵安（Edan）、鍾雪瑩、李尚正、楊詩敏（蝦頭）主演的《金多寶》。
范斯出席冬奧開幕式被噓 美國隊獲滿場歡呼
（法新社米蘭6日電） 美國副總統范斯（JD Vance）今天出席在米蘭舉行的冬季奧運開幕典禮時，遭現場部分觀眾報以噓聲，不過美國代表隊進場時獲得熱烈掌聲歡迎。美國選手在開幕典禮上進場遊行時，范斯與他的妻子烏沙（Usha）一同鼓掌並揮舞國旗，兩人的身影出現聖西羅球場（San Siro Stadium）大螢幕上時，現場傳出了噓聲。
茄子食譜｜煎釀茄子
茄子食譜｜煎釀茄子
林子博怒轟英國擬收緊BNO簽證申請永居資格 直斥「拆散人地頭家」
英國推出BNO Visa計劃後，唔少港人移居當地展開新生活，但早前英國政府宣布考慮為原定「5＋1」要求（住滿5年可申請成為永久居民，多住一年可申請入籍）以外
朗天峰 驗樓｜開箱高層兩房梗廚 只得78分扣係邊？
由嘉里發展，位於元朗十八鄉路的朗天峰，去年初以細樓價總價出擊。首批一房不用300萬元，兩房不用400萬元。雖然整張價單計算，折實平均呎價也要約1萬元，以其所在的地區呎價來說不算特別低；而之後加推也不斷提價，但銷情不錯。由去年年初開售至今，已經累售約96%的單位。屋苑由兩座組成，當中第1座細分A、B兩翼，合共提供594伙。今集驗收的單位為1B座一個高層兩房梗廚單位，實用面積446平方呎。業主以約632萬元購入，折合呎價約14187元。
印度要撤！俄羅斯石油打巨折 吸引中國採購
本周俄羅斯對中國的石油出口折扣幅度創下新高，賣家做出降價這一動作是為了吸引全球最大原油進口國中國的需求，彌補印度可能停止採購造成的損失。
陳自瑤將3月中廣州舉行音樂見面會 網民：不請盲俠做嘉賓不會買票的
現年44歲嘅陳自瑤（Yoyo），近年積極發展事業，演技大獲好評，憑劇集《寶寶大過天》於TVB《萬千星輝頒獎禮2021》勇奪「最佳女配角」獎項，又於前年以女一身份演出劇集《婚後事》，被激讚演技大爆發。佢仲積極北上發展，除咗直播帶貨之外，嚟間仲舉行首個音樂見面會。
合桃酥食譜│賀年鬆脆合桃酥！加一樣嘢即刻鬆化香濃
合桃酥，又稱核桃酥，口感香甜酥脆，又有中式曲奇之稱。農曆新年之時，總見到賀年全盒/賀年禮盒裡面有合桃酥，原因除了因為外觀精巧討好之外，也有著全家和洽的寓意。想知道如何可以做出鬆化香濃的合桃酥？原來做法很簡單，只要跟著以下的合桃酥食譜，五個步驟再加一個小貼士，即刻就可以做出賀年鬆脆合桃酥！
《夜王》世界首映｜Sammi酒店拍戲「大開眼界」 子華誓要「開大」： 我而家充滿信心
《夜王》昨晚（5號）舉行世界首映禮。安樂影片有限公司總裁兼《夜王》監製江志強、銀河娛樂集團主席呂耀東，聯同導演吳煒倫以及主角黃子華、鄭秀文、王丹妮、廖子妤、謝君豪、盧鎮業出席典禮，並與在場觀眾分享拍攝趣事，陣容鼎盛，星光熠熠。
叉燒2026〡好味叉燒推介10間！甘一刀叉燒/古法炭火烤製叉燒/堂弄玫瑰露叉燒
叉燒向來是斬料加餸的首選，不論是肥叉、瘦叉或半肥瘦各有所愛！Yahoo Food精選全城最好味的叉燒，從知名粵菜餐廳出品到燒味店鋪均有特色的叉燒，有平又有貴，有酒店級水準、亦有米芝蓮必比登推介，更有街坊燒臘味店出品，馬上看看以下內文介紹的哪一間叉燒是你的心水之選！
糖環食譜│椰香脆糖環完美甩模方法！糖環模具推薦
糖環，跟笑口棗、脆蛋散、合桃酥、煎堆等，都是新年必備的賀年油器，從前一到年尾，各家各戶都會開油鑊炸油器，寓意金銀滿屋過肥年！不過要炸出香脆糖環也並非易事，今次一於跟著Yahoo為你精心設計的椰香脆糖環食譜，炸一堆香脆糖環迎接新年吧！
陳美寶：對角行人過路處今年起增至15個路口 步行時間平均縮短約三成
政府最近公布《運輸策略藍圖》，其中一項措施「對角行人過路處」，將增至15個。運輸及物流局局長陳美寶在網誌表示，數據顯示，15個對角行人過路處設立後，市民的步行距離及時間將較原來直角過馬路平均縮短約三成。陳美寶提及，早前到訪將軍澳，實地觀察寶邑路和唐俊街交界的路口運作，了解對角行人過路處的未來落實情況。她指因對角距離長，加設對角行人過路處需延長行人綠燈時間，需調整現有路口布局及燈號運作，要同時顧及車流，所以要找出一個平衡人流、車流的方案。
葵涌醫院以北歐健步行治癒身心靈 留一天與大自然喘息
都市人生活節奏急促，要騰出一天走進大自然、享受慢活可謂一大難事。葵涌醫院精神健康推廣委員會精心策劃名為《健步行‧步》的北歐健步行活動，由去年年末分批舉辦一連四節的戶外練習，至今年初與參加活動的復元人士走得更遠，結合北歐健步行及森林浴，到西貢與大自然同呼同吸。過往舉辦的活動大多以關注心理健康為主，包括頌缽、塗鴉及明陣等，但今次加入運動元素，全方位照顧參加者需要。《健步行‧步》同時寓意「見一步，行一步」，鼓勵大家不必過分擔憂未來。
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
三上悠亞體毛卡片成交天價！ 表面啦啦隊ICON私下驚人！
三上悠亞這位日本前AV女王，引退後轉戰娛樂圈和體育界，最近在節目上爆出超離奇經歷，讓粉絲和媒體都炸鍋。據鏡週刊和自由時報報導，她無意中發現一張夾帶自己體毛的交換卡，在網路拍賣平台上被炒到300萬日圓天價，相當於台幣60多萬。這件商品起初底價僅1000日圓，卻因粉絲瘋狂競標飆漲，讓她本人驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。