綽號「洗米華」的周焯華因涉及賭底面等不法經營賭博犯罪，被澳門終審法院判囚18年。(資料圖片)

目前正在服刑的太陽城集團創辦人周焯華(綽號「洗米華」)，旗下一批物業資產遭到澳門法院拍賣。根據澳門法院網站的司法變賣拍賣表資料顯示，周焯華持有的16間，總值約1.17億澳門元的太陽城集團「大本營」皇朝中土大廈12樓的單位，以密封標書方式被執行司法變賣，變賣底價由430.5萬至1,049萬元澳門元不等。

去年 判囚18年 賠償金額逾248億

拍賣資料顯示，這批不動產位於澳門倫斯泰特大馬路238至284號、科英布拉街397至503號、飛南第街4至112號及宋玉生廣場235至287號12樓，A至P的獨立單位，用途為辦公室，即是從前太陽城集團的「大本營」，而截標時間為11月6日下午5時45分。

廣告 廣告

事實上，這並非周焯華的資產首次被變賣，在2023年7月，周焯華及相關大得利集團的資產遭變賣，共涉及5個商業單位與31個車位，總值約6億元澳門元。

去年7月，周焯華因涉及賭底面等不法經營賭博犯罪，被澳門終審法院判囚18年；另外，周焯華與其他被告須向澳門政府支付相關非法收益共約逾248億澳門元。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/洗米華案-周焯華太陽城集團-大本營-遭澳門法院拍賣-16物業底價逾1.1億澳門元/611055?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral