專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
洗米華案｜周焯華太陽城集團「大本營」遭澳門法院拍賣 16物業底價逾1.1億澳門元
目前正在服刑的太陽城集團創辦人周焯華(綽號「洗米華」)，旗下一批物業資產遭到澳門法院拍賣。根據澳門法院網站的司法變賣拍賣表資料顯示，周焯華持有的16間，總值約1.17億澳門元的太陽城集團「大本營」皇朝中土大廈12樓的單位，以密封標書方式被執行司法變賣，變賣底價由430.5萬至1,049萬元澳門元不等。
去年判囚18年 賠償金額逾248億
拍賣資料顯示，這批不動產位於澳門倫斯泰特大馬路238至284號、科英布拉街397至503號、飛南第街4至112號及宋玉生廣場235至287號12樓，A至P的獨立單位，用途為辦公室，即是從前太陽城集團的「大本營」，而截標時間為11月6日下午5時45分。
事實上，這並非周焯華的資產首次被變賣，在2023年7月，周焯華及相關大得利集團的資產遭變賣，共涉及5個商業單位與31個車位，總值約6億元澳門元。
去年7月，周焯華因涉及賭底面等不法經營賭博犯罪，被澳門終審法院判囚18年；另外，周焯華與其他被告須向澳門政府支付相關非法收益共約逾248億澳門元。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/洗米華案-周焯華太陽城集團-大本營-遭澳門法院拍賣-16物業底價逾1.1億澳門元/611055?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
珍惜生命｜北角賓館43歲男子燒炭 職員揭發惜太遲
今日(22日)中午12時11分，北角七姊妹道25至31號一賓館的職員報案，指懷疑一名男租客在房間暈倒。救援人員接報到場，發現43歲姓鄭事主倒臥在房間的床上，旁邊有一盆燒過的炭。事主現場被證實死亡。警員於現場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定，案件列作自殺。am730 ・ 1 小時前
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差
楊思琦，是史上奪得最多獎項的港姐冠軍，同時間都一直備受關注。由入行、工作，到拍拖、生小朋友，再去到近年轉攻內地直播界，對她的討論仍有增無減Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前
領拜仁今季全勝 甘賓尼獲續約
【Now Sports】拜仁慕尼黑今季有射手哈利簡尼表現上佳情況，11戰全勝，結果教練甘賓尼獲得該德國甲組班霸予以信任一票，續約至2029年。現年39歲的甘賓尼（Vincent Kompany）於2024年夏天時，非拜仁慕尼黑找新帥的首選，只是這位比利時前國腳領軍能力，令到拜仁贏得上季德甲冠軍，而今季成績更加起飛，開季11戰全部勝出，於聯賽及歐洲聯賽冠軍盃積分榜，均排在榜首位置。甘賓尼續約後發聲明中說：「我預感到會留在拜仁較長時間，因我知道球會的最好之處，這是一次看好的經驗，而且開始時順利，現在是時候繼續努力，爭取更多成就！」拜仁在過去13季德甲，贏得12次錦標，當中僅被利華古遜搶走一次冠軍。now.com 體育 ・ 22 小時前
【話題】烏拉圭傳奇前鋒科蘭業餘賽受重創 三條肋骨骨折及肺部局部萎縮
曾代表烏拉圭出戰世界盃並贏得金靴獎，職業生涯尾期曾加盟港超球隊傑志的傳奇前鋒科蘭 Diego Forlan，日前於一場業餘足球賽時遭遇嚴重意外，與對手碰撞後重傷倒地，需要立即送院治療，經診斷後發現三條...運動筆記 ・ 17 小時前
香港經濟｜金記冰室母公司遭頒令清盤 連鎖茶餐廳王國陷崩塌危機 分店數目只剩個位數
香港知名連鎖茶餐廳金記冰室的母公司「金記餐飲有限公司」，今日在高等法院正式被頒令清盤。這家曾擁有近40間分店的...BossMind ・ 18 分鐘前
薩爾科齊入獄服刑 5 年 精心安排離家場面 兒子呼籲支持者住所外聲援︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）今日（21 日）已於巴黎入獄，開始服 5 年刑期。他早前被法院裁定涉及刑事共謀罪名成立，指他在 2007 年競選總統期間，從已故利比亞領袖卡達菲政權獲取非法資金，令薩爾科齊成為首位入獄的法國戰後領袖，也是歐盟國家中首位入獄的前元首。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
金條、飾金、紙黃金價格大比拼！邊度買賣黃金更化算？
黃金作為避險資產，一直備受投資者和消費者關注。不論是實物金條、銀行紙黃金，還是傳統飾金，其價格均受到國際金價、匯率及市場供需影響。想買賣黃金，本港各大金鋪與銀行每日報價略有不同，對投資者或購買黃金的人士來說，掌握即日買賣價的差異至關重要。本文將綜合比較本港主要金鋪及銀行的黃金即日報價，包括紙黃金價格、飾金買賣價，及金條/金粒買賣價，為讀者提供參考，以便做出更明智的投資或購買決策。Yahoo財經 ・ 5 小時前
秘魯「Z世代」示威浪潮 釀至少一死 200 傷 首都利馬進入30日緊急狀態｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】秘魯「Z世代」全國反政府示威持續數周，警民衝突造成最少 1 死 200 多人傷。示威者抗議政府打擊幫派犯罪不力等，原總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）本月 10 日被彈劾下台，38歲臨時總統耶里（Jose Jeri）上周就任。耶里周二（21 日）宣布，當地進入 30 日緊急狀態，意味政府可派遣軍隊巡邏，限制集會自由等權利。Yahoo新聞 ・ 43 分鐘前
涉上市公司集資欺詐案洗錢50億元 財務總監罪成判囚7年8個月
警方公布，於2019年接獲報案，指一家曾於香港聯交所上市的醫藥公司涉嫌在市場籌集資金後，未將所得款項用於公司營運，公司管理層被懷疑非法挪用資金。經深入調查及資金流向分析後，警方以「洗黑錢」罪拘捕一名44歲男子，該男子為涉案公司的財務總監，涉案金額約50億元。被告其後被裁定罪成，今日(22日)被判處監禁7年8個月。因應控方申請，法庭批出取消資格令，禁止被告在未來12年擔任公司董事職務。 商業罪案調查科訛騙案調查組總督察韓成昊稱，案發於2015年一間在香港聯交所上市的醫藥公司公開招股，發行可換股債券。在市場上籌集約38億元資金。當時公司聲稱籌集所得的開支會用作營運用途，包括興建新醫院、醫療中心和擴展物流業務。 但該公司在2016年底因審計報告異常，因而暫停股份在聯交所買賣交易。至2019年初公司被入稟清盤，同年警方收到約100名投資者報案，指公司帳目異常，可能涉及管理層非法挪用公司資金。商業罪案調查科接手調查案件，並在稍後時間展開拘捕行動，拘捕包括案中被告。被告案發時擔任該上市公司財務總監和公司秘書，屬公司高級管理人員，他本人為一名執業會計師。 商業罪案調查科訛騙案調查組高級督察韓振光表示AASTOCKS ・ 4 小時前
柬埔寨詐騙︱64 名南韓疑犯遣返回國 南韓銀行涉與詐騙園區資金往來 遇害學生遺體解剖火化︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】韓國人於柬埔寨詐騙案再有新進展，最新行動中共拘捕逾 60 名涉案南韓人，全部已被送上飛機遣返韓國。案件同時揭出涉及當地多間銀行與柬埔寨大型企業的資金往來，警方正循資金流向調查洗黑錢嫌疑。另一方面，一名在柬埔寨遇害的南韓大學生，其遺體已於當地完成解剖及火化，遺骸將於週二返抵南韓。Yahoo新聞 ・ 1 天前
深水埗街頭混戰3男女被捕 警另追緝4名涉案大漢 (有片)
警方上周日(12日)凌晨約1時半接獲報案，指多名男女子在深水埗鴨寮街因瑣事爭執，發生打鬥。人員接報到場，截查兩名分别42及43歲的本地女子。經調查後，相信該兩名女子曾經參與打鬥，遂以涉嫌「在公眾地方打鬥」拘捕該兩名女子。 人員經翻查閉路電視片段及深入調查後，於上周五(17日)在深水埗區再拘捕一名40歲有三合會背景am730 ・ 1 天前
吳千語與施伯雄爺爺施子清握手 打破曾因公屋出身不被認可傳聞
吳千語（Karena）於2023年12月與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚，去年8月喺意大利補辦浪漫婚禮，榮升百億新抱。近日施伯雄喺社交網站上載一段影片，片中吳千語獲爺爺施子清緊握一隻手，場面溫馨之餘，亦證明爺爺對孫新抱好滿意。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
羅浮宮竊案︱七分鐘偷八件皇室珠寶 出動起重機、電鋸 解構 1991 年來最嚴重失竊案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】巴黎羅浮宮於當地時間周日早上發生震驚全球的珠寶劫案，四名頭戴頭套賊人駕駛配備起重臂的貨車闖入收藏法國皇室珠寶的阿波羅畫廊（Galerie d’Apollon），僅用約 7 分鐘便盜走八件無價珍藏後駕電單車逃逸。這宗被形容為 1991 年《蒙娜麗莎》失竊以來最嚴重的盜竊事件，顯示世界最著名博物館之一在安保系統上的漏洞，也令外界重新關注法國文化遺產的保護問題。Yahoo新聞 ・ 1 天前
青山醫院男病人揮剪刀 女職員額頭遭擊傷
【on.cc東網專訊】青山醫院有職員遇襲。今晨(21日)11時41分，執法部門接報指，屯門青松觀路青山醫院內一名姓鄭(61歲)女職員，被一名男病人以剪刀襲擊，女職員額頭受傷。警員接報到場，經調查後，以涉嫌傷人拘捕該名姓郭(43歲)病人。鄭婦經敷治後，由救護車送屯on.cc 東網 ・ 1 天前
內地女子涉以泰國大學假學歷申請優才計劃 准保釋12月再訊
39 歲持雙程證女子涉安排使用泰國一間大學的畢業證書，透過中介申請「優才計劃」來港，被控「安排使用虛假文書」罪，案件周二（21 日）在沙田裁判法院首提堂。法庭線 ・ 1 天前
深水埗酒吧多人打鬥 3男女落網4人在逃
【on.cc東網專訊】執法部門於10月12日凌晨約1時半接獲報案，指多名男女在深水埗鴨寮街因瑣事爭執，並發生打鬥。on.cc 東網 ・ 1 天前
政府打擊白牌車今年首 9 月錄 97 宗 39 名司機定罪 24 人停牌｜Yahoo
運輸及物流局回覆立法會稱，今年截至 9 月，警方已緝獲 97 宗非法載客取酬的個案，較去年倍增，其中有 39 名司機已被定罪。被定罪的案件當中，涉案司機被判罰款 1200 元至 6000 元不等，被判監禁兩星期至兩個月不等。另外，有 24 名司機被取消駕駛執照 12 至 15 個月不等。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
羅浮宮劫案！4分鐘偷走拿破崙皇室珠寶 歐仁妮皇后王冠碎裂尋回
巴黎當地時間10月19日清晨，世界最大藝術博物館之一——羅浮宮（Musée du Louvre），竟成為史上最大規模文化盜竊案的現場。據當地報導指，當局指有三至四蒙面持槍的匪徒在凌晨3時潛入羅浮宮主建築，在短時間內，破壞多個展示櫃並奪走多件珍貴藝術品。目前巴黎警察廳及法國文化部已成立特別調查組。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
西九龍兩宗涉非華裔人士傷人案共五人送院
【Now新聞台】尖沙咀及深水埗凌晨先後發生傷人案，共五名非華裔男子受傷送院，其中一人昏迷。 尖沙咀傷人案中，四名非華裔傷者被送到伊利沙伯醫院治理。現場是金巴利道一間便利店內，凌晨一時許，兩批非華裔人士，部分持有刀及鐵棍在店內發生打鬥。警方接獲店員報案到場，發現四名傷者分別頭、手及背部受傷，其中一人昏迷。警方現正調查他們遇襲原因，並追緝約八名兇徒下落。另外，凌晨約三時，深水埗大南街一間士多外，一名非華裔男子突然被多名兇徒持竹支襲擊，事主頭部受傷，清醒送院治理。警方事後圍封現場進行調查。#要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
愛潑斯坦性侵案︱安德魯王子被指曾指示警員抹黑朱弗雷 倫敦警方展開調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國安德魯王子（Prince Andrew）剛於上周宣布放棄使用約克公爵及其他剩餘王室頭銜，但他捲入的新指控再度引起關注。有報道指，安德魯早於 2011 年曾要求隨身警員，查找性侵指控者朱弗雷（Virginia Giuffre）的背景資料，企圖抹黑這名指控他性侵的女子。倫敦警方證實，現正「積極調查」有關報道。Yahoo新聞 ・ 1 天前