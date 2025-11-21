BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
洗頭水推介2025｜頭皮出油點算好？美編實測5款人氣洗頭水 第三款竟是「油頭救星」、漂染頭髮切忌用這款！韓國Olive Young熱賣款實力...
油性頭皮人士快來看這篇！小編已經被種草，即看內文：
作為齊瀏海兼油性髮質人士之一，美編非常理解在香港天氣下，頭皮出油、髮絲細軟扁塌是多數人的日常煩惱，冬天更會毛燥易打結。有見及此﹐久違的美編實測一於為大家測試市面5款受歡迎且討論度高的洗頭水，一一檢視它們的控油實力、蓬鬆效果與洗後感受等，希望能為同樣在尋找本命洗髮精的你提供一份最實用的參考指南。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
洗頭水推介1.Aveda升級版強效豐盈防掉洗髮水-輕柔
Aveda一向是頭髮用品界的明星品牌之一，今次實測的這一款採用醋栗精萃和薑黃等植萃成分，再配合品牌專研的「毛囊煥髮素」，幫助養分包裹髮絲，有效提升頭髮蓬鬆感。特性是質地輕盈、低刺激性、透過專利技術改善頭皮血液循環以延緩出油速度，適合細軟髮質或油性頭皮使用。
用後感：質地起泡量中等，帶有淡淡的草本香氣，洗後頭皮感覺清爽，不過對油性頭皮的人來說控油力稍嫌不足，出汗後頭髮變得油笠。值得稱讚的是用後髮根明顯挺立，吹乾後頭髮變得蓬鬆﹐確實是主打強效豐盈的產品，適合秋冬天或乾性混合性髮質使用。另特別參考了網上用家稱讚它減少掉髮有感，長期使用髮質變強韌。
評分：
去油清爽度：3.5/5
清潔力：3.8/5
蓬鬆度：4.5/5
保濕力：4/5
持香度：3.5/5
Aveda升級版強效豐盈防掉洗髮水-輕柔（1000毫升）
62折特價：$720｜
原價：$1,165
洗頭水推介2.Previa深層潔淨滋養洗髮露-清潔力超高
配方蘊含97.5%自然植物成分，深入養護髮絲，幫助改善頭油、頭屑等問題。當中核心蒲公英和富勒土天然精粹有助舒緩修護，保持頭皮環境均衡。主打溫和清潔，呵護頭皮，無添加礦質油和著色劑等不利成分，加上雙重淨化技術可去除頭皮殘留化學物質，維持水油平衡，適合經常使用造型產品或混合性頭皮。
用後感：質地濃稠、起泡量多、清潔力強，使用時頭皮感受到深層潔淨的輕透感，香氣自然持久，非常適合夏天或運動後使用，但可能因美編頭髮經過漂染，使用後髮質變得毛燥易打結，看上去也很乾，故不建議乾性頭皮及漂髮後使用。
評分：
去油清爽度：4.5/5
清潔力：4.8/5
蓬鬆度：3/5
保濕力：2.5/5
持香度：3.5/5
Previa深層潔淨滋養洗髮露(1000毫升)
85折後價：$530｜
原價：$621
洗頭水推介3.Kerastase油性頭皮浴髮乳-油性頭皮救星
專為治療及調節皮脂分泌過多的油性頭皮設計，精選多種去油成份以清潔並深層淨化頭皮。當中包括高嶺土：有助排毒淨化，幫助清除油脂污垢；胺基酸：平衡油性頭皮狀態；神經醯胺：使頭髮順滑增強光澤；維他命B6：幫助平衡皮脂分泌的能力。加上品牌專利的「雙重微膠粒科技」，可長效控油且維持頭皮酸鹼平衡，適合油性與敏感頭皮族群。
用後感：起泡力一般，泡沫較薄，習慣豐盈泡沫的朋友可能不習慣。使用時涼感明顯，洗後頭皮呼吸感強，髮根變得輕盈，吹乾後髮質柔軟。出門5小時才開始出油，適合潮濕及炎熱天氣使用。惟香味自然偏淡且不持久。
評分：
去油清爽度：4.5/5
清潔力：4/5
蓬鬆度：3.5/5
保濕力：4/5
持香度：3/5
Kerastase油性頭皮浴髮乳(250毫升)
66折後價：$178｜
原價：$270
洗頭水推介4.Growus珍珠修護洗髮露-洗後光澤絕美
韓國Olive Young長期人氣產品之一，特別是珍珠系列，配方蘊含5種蛋白質、7種膠原蛋白再搭配海洋珍珠複合物，提供髮絲所需養分，填充毛鱗片縫隙，強韌滋潤。通過高蛋白泡沫從內至外補充蛋白質，讓秀髮順滑潤澤，提升頭髮的強韌度。另外採用PH 5~6.5弱酸性配方，接近頭皮自然pH值，有助於均衡頭皮水油。同時使用柔和植物介面活性劑，對嬌弱頭皮友好。
用後感：這款出奇地在「光澤度」上表現最為突出，有效改善毛躁和打結﹐使用後頭髮摸起來很柔順。乳白質地易起泡，清潔力一般，香味剛好，價錢親民CP值高。惟外出3小時後已再次出油，清爽感於出汗後很快就消失，感覺比較適合健康或乾性受損髮質。
評分：
去油清爽度：3.5/5
清潔力：3.8/5
蓬鬆度：4/5
保濕力：4/5
持香度：3.8/5
Growus珍珠修護洗髮露(500毫升)
57折後價：$95｜
原價：$165
洗頭水推介5.UNOVE深度損傷頭髮修護洗頭水-非油性頭皮首選
特別針對頭皮清潔以及受損髮質全方面護理而設，有助清爽頭皮和軟化髮絲，讓你的髮質煥然一新。配方添加35種優質蛋白質和營養成分，以輕質油脂避免帶來厚重負擔，針對日常受損的頭髮進行修復，有效減少分岔斷裂。同時採用專業的香氛技術，帶有優雅的香氣。
用後感：使用時有輕微涼感，清潔力一般，使用後頭髮柔軟。起泡力一般，需多加用量﹐泡沫堅挺。特別一讚香味濃郁，外出半天仍有香氣。質地較為豐潤﹐感覺在去油上沒有太大作用，網上更有油性頭皮用家表示：「頭皮長痘痘、頭髮重到像沒沖乾淨。」。個人認為這是一款中規中矩的洗頭水，但就今次實測主題而言則非油頭首選。
評分：
去油清爽度：3.5/5
清潔力：3.5/5
蓬鬆度：3.8/5
保濕力：4/5
持香度：4.5/5
UNOVE深度損傷頭髮修護洗頭水（500克）
73折後價：$99｜
原價：$135
總結：控油保濕首選Kerastase、空氣感秀髮用Aveda
實測五款人氣品牌後，美編個人認為控油與保濕平衡的首選為Kerastase，它的控油力和涼感舒適相當不錯。
如果你是細軟扁塌或髮量偏少，那麼Aveda的植物系溫和配方會適合你，洗出空氣感且逐步強健髮根。
而當中清潔力最強的Previa可用來定期深層清潔、潮濕悶熱天或運動大出汗後使用。
至於Growus和UNOVE兩款較親民的品牌則更偏向「修護型」洗頭水，前者推薦給中性至乾性但渴望光澤柔順的髮質，後者則建議給因燙染而嚴重受損的朋友。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：面霜推介2025｜夏天搽cream痴笠笠？實測3款清爽面霜新品 「平替版La Mer」很適合油性肌！Kiehl’s質地好輕盈但...｜美編實測
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
蜜粉推介2025｜上臉實測5款定妝蜜粉 開價VS專櫃！李時安爆款令人失望？「這款」出汗後妝感如奶油肌、Jisoo同款持妝力高｜美編實測
胭脂推介2025｜實試5大專櫃品牌！15款春夏人氣色號試色 「好氣色神器」NARS顯色度完勝/「死亡芭比粉」超顯氣色？｜美編實測
美編實測｜12款專櫃品牌人氣唇釉試色 心得大合集！ARMANI幾乎不沾杯、YSL光澤感完勝、第3款最水潤
美編實測｜6大開架品牌眼線液筆測評 低至$75入手！CP值之選Kiss Me、 Kate防水力強、最後一枝實至名歸眼線筆王
美編實測｜5大平價開架品牌粉餅低至$88入手！Sofina控油妝感最出色/第4款最易甩粉/泰國品牌CP值最高
其他人也在看
仲搶到！Jisoo開箱超靚Dior聖誕倒數月曆：Miss Dior香水、傲姿唇膏熱門美妝全齊
Jisoo 最近在IG上搶先開箱 Dior 2025 聖誕倒數月曆，立刻引起粉絲熱烈討論！這款以巴黎蒙田大道30號總店為靈感的月曆，採用夢幻的白金色調設計，將節日氛圍直接拉滿，讓人迫不及待想擁有！Yahoo Style HK ・ 1 天前
2025最強 4 大限定彩妝一次看：OSAJI手繪插畫、RMK微風假日、Bobbi Brown仙境聯名全收藏！
1.CHANEL 2025香奈兒聖誕限量彩妝系列香奈兒今年以「星辰宇宙」為靈感，把夜空光芒化成臉上的流動星光。頰彩盤以細緻壓紋呈現星座符碼，粉質柔滑、光澤細膩，是打造節慶柔霧光采的必收單品。眼妝系列延伸銀紫、藍灰與水藍光芒，四色眼影的色階宛如深夜星雲，搭配兩款金屬橘紅...styletc ・ 1 天前
中醫診所推薦 | 中醫走進美容界！美顏針/抗衰老/去眼袋/修面提拉/美胸 由內而外調理養生
在追求自然美的年代，中醫美容以其「由內而外、標本兼治」的理念，成為現代人的美麗新選擇。有別於傳統醫美，中醫美容強調透過體質調理，從根本解決肌膚問題。美顏針是甚麼？中醫怎樣透過不同手法為女士們提升美麗？本文精選3家各具特色的中醫診所，無論是頑固暗瘡、肌膚老化，還是氣色調理，都能為你量身訂做專屬方案，一起來體驗中醫美容的新趨勢。中醫美容推介 |「肌筋膜」調理提升輪廓肌源中醫診所將其筋骨調理專業應用於美容領域，提出「結構性美顏」概念。中醫認為，臉部暗沉、鬆弛與皺紋，不僅是皮膚問題，更與深層筋膜緊繃、氣血循環不暢息息相關。肌源中醫的美容服務以「筋骨平衡」為核心。醫師會透過面部結構評估，分析因筋膜緊繃導致的紋路與下垂。治療上，由醫師親自運用美容針灸（美顏針），精準鬆解筋膜沾黏，刺激膠原蛋白，並結合源自經筋理論的獨特手法進行輪廓提拉，將筋膜刀技術用於臉部，深層促進氣血循環。InMedic肌源中醫診所地址： 沙田新城市商業大廈10樓1001-04 &12室 尖沙咀漢口道28號亞太中心10樓06-09室 銅鑼灣分店: 世貿中心14樓01-03室網址：https://inmedic.com.hk/ 中醫ESDlife 生活易 ・ 23 小時前
張家輝老婆關詠荷主動邀請網民坐身邊合影被激讚 零濾鏡下依舊索爆
張家輝入行數十年，憑藉多部經典電影闖出名堂，其中「化骨龍」一角，至今仍是粉絲心頭好。張家輝拍畢後成功轉型，先後憑《證人》及《激戰》兩度摘下香港電影金像獎最佳男主角，演技實力有目共睹。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 17 小時前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【惠康】買4支舒適達牙膏 即送總值$239禮品（即日起至27/11）
今期惠康有豐富禮品優惠，買4支舒適達精選單支裝牙膏，即送總值$239豐富禮品；買2袋家樂牌鮮雞味/鮑魚雞味/豬骨味通粉5包裝，即送總值$31豐富禮品；買6罐老人牌各款沙甸魚，即送總值$45豐富禮品！YAHOO著數 ・ 31 分鐘前
地盤工涉持刀強姦非法禁錮女拳手 辯稱為性交易非強姦全罪脫
一名地盤工人在酒吧認識兼職女拳手後，將女方誘至油麻地的家中非禮後持刀威脅，並捆綁女方雙手及封口，繼而強姦。他否認3罪受審，案件完成7日審訊，4男3女陪審團今日(19日)退庭商議近4小時後，裁定被告全部罪名不成立，獲當庭釋放。 被告陳漢邦(46歲)，被控猥褻侵犯、強姦及非法禁錮共3罪，涉於2023年8月11日在油麻am730 ・ 1 天前
76歲周中師傅清減示人 濃眉變白依然搶鏡 患末期腎衰竭晚晚洗肚
TVB綜藝節目《美女廚房》原來都差唔多面世20年，當年一班靚女煮到雞手鴨腳，主持食到面有難色嘅場面，而家睇仲係好好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
Gin Lee八年磨一劍 紅館show唔知性感底線喺邊 大膽戰衣震撼 「夏娃造型」同事尖叫全場
等足八年！Gin Lee李幸倪宣佈明年二月七日及八日，於紅館舉行一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
英政府確定BNO申永居維持「5+1」 英語要求升至B2
英國政府今日發表最新入境政策改革諮詢文件，港人最關心嘅BNO「5+1」永居安排將會維持，無需要拉長到「10+1」，不過亦有收緊部分門檻。Yahoo財經專欄 ・ 9 小時前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 1 天前
447呎單位變10人外勞宿舍！業主崩潰：「當初明明是租給一家人」
近年輸入外勞人數持續上升，帶動住宿需求。有業主發現，租出的單位竟然在不知情的情況下變成外勞宿舍！28Hse.com ・ 1 天前
鑽石山活水公園明日起開放 重置多個歷史建築包括已故影星喬宏故居
【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署（康文署）今日（20日）宣布，新落成的鑽石山活水公園將於明日（21日）起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。on.cc 東網 ・ 22 小時前
孫藝珍玄彬齊奪青龍獎最佳男女主角，孫藝珍甜蜜表白感言：你是我最愛的男人
第46屆電影青龍獎頒獎典禮在韓國首爾完美落幕，焦點畫面要數到孫藝珍與玄彬這對韓國娛樂圈的模範夫妻齊奪最佳男、女主角。孫藝珍在發表感言時亦不忘謝謝丈夫玄彬，並說：「你是我最愛的男人！」Yahoo Style HK ・ 1 天前
大媽贏深圳國際模特兒大賽冠軍 全網崩潰驚呼「外母大人」
深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬紛紛O咀，負評毒舌出晒嚟，甚至話贏嘅係「外母大人」，好mean！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
馬貫東寵物美容又有新客 揭陳煒擁「天使與魔鬼」
【on.cc東網專訊】藝人馬貫東最近學做寵物美容，已有不星級顧客幫襯過，包括佘詩曼、郭晉安、周嘉洛及張曦雯等攜愛犬給他沖涼及剪毛，最近一位客人是陳煒，他要為對方的兩隻愛貓藍藍及豆豆，他將片段放上網，並形容兩隻貓為「天使與魔鬼」，他寫道：「多謝煒哥，帶兩隻可愛嘅貓東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
TVB台慶2025 九大焦點｜ 張振朗林俊其被指似玩屎 終極大抽獎被網民質疑「造馬」
TVB迎來58周年，《萬千星輝賀台慶》於昨晚（19日）圓滿結束，司儀陣容有汪明荃、朱凱婷、Bob林盛斌，以及《萬千星輝頒獎典禮2024》得獎藝員，包括「最佳女主角」龔嘉欣、「最佳男女主持」區永權、陳貝兒、「飛躍進步男女藝員」阮浩棕、陳曉華、「最佳男女新人」張馳豪、陳懿德。《萬千星輝賀台慶》匯聚TVB全台藝員及歌手傾力演出，不過網民們都對節目有唔少意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
乖女想為父母圓置業夢卻感無力｜買過居屋就唔可以再排公屋？ 五大特殊情況 可獲房署酌情處理！
樓市近年回落，惟對不少市叫民而言，樓價依然高不可攀。近日有網民在社交平台Threads貼文，指自己與父母已租樓多年，父母年逾50，渴望置業，然而各自手頭上的現金不足100萬元；樓主為獨生女，月入約3萬元，盼替父母圓置業夢卻感無力。28Hse.com ・ 1 天前
英超話題 ｜ 曼聯未來兩個月 點解周六無比賽
在十一月的國際賽期過後，曼聯接下來的十場英超賽事，都不會安排於英國時間星期六進行。有這比較奇怪的安排，原因有幾個：Yahoo 體育 ・ 1 天前