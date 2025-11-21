Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

洗頭水推介2025｜頭皮出油點算好？美編實測5款人氣洗頭水 第三款竟是「油頭救星」、漂染頭髮切忌用這款！韓國Olive Young熱賣款實力...

作為齊瀏海兼油性髮質人士之一，美編非常理解在香港天氣下，頭皮出油、髮絲細軟扁塌是多數人的日常煩惱，冬天更會毛燥易打結。有見及此﹐久違的美編實測一於為大家測試市面5款受歡迎且討論度高的洗頭水，一一檢視它們的控油實力、蓬鬆效果與洗後感受等，希望能為同樣在尋找本命洗髮精的你提供一份最實用的參考指南。

即睇各大品牌洗頭水

久違的美編實測一於為大家測試市面5款受歡迎且討論度高的洗頭水。

洗頭水推介1.Aveda升級版強效豐盈防掉洗髮水-輕柔

Aveda一向是頭髮用品界的明星品牌之一，今次實測的這一款採用醋栗精萃和薑黃等植萃成分，再配合品牌專研的「毛囊煥髮素」，幫助養分包裹髮絲，有效提升頭髮蓬鬆感。特性是質地輕盈、低刺激性、透過專利技術改善頭皮血液循環以延緩出油速度，適合細軟髮質或油性頭皮使用。

質地輕盈

用後感：質地起泡量中等，帶有淡淡的草本香氣，洗後頭皮感覺清爽，不過對油性頭皮的人來說控油力稍嫌不足，出汗後頭髮變得油笠。值得稱讚的是用後髮根明顯挺立，吹乾後頭髮變得蓬鬆﹐確實是主打強效豐盈的產品，適合秋冬天或乾性混合性髮質使用。另特別參考了網上用家稱讚它減少掉髮有感，長期使用髮質變強韌。

評分：

去油清爽度：3.5/5

清潔力：3.8/5

蓬鬆度：4.5/5

保濕力：4/5

持香度：3.5/5

質地起泡量中等

得稱讚的是用後髮根明顯挺立，吹乾後頭髮變得蓬鬆。

洗頭水推介2.Previa深層潔淨滋養洗髮露-清潔力超高

配方蘊含97.5%自然植物成分，深入養護髮絲，幫助改善頭油、頭屑等問題。當中核心蒲公英和富勒土天然精粹有助舒緩修護，保持頭皮環境均衡。主打溫和清潔，呵護頭皮，無添加礦質油和著色劑等不利成分，加上雙重淨化技術可去除頭皮殘留化學物質，維持水油平衡，適合經常使用造型產品或混合性頭皮。

主打溫和清潔，呵護頭皮，無添加礦質油和著色劑等不利成分。

用後感：質地濃稠、起泡量多、清潔力強，使用時頭皮感受到深層潔淨的輕透感，香氣自然持久，非常適合夏天或運動後使用，但可能因美編頭髮經過漂染，使用後髮質變得毛燥易打結，看上去也很乾，故不建議乾性頭皮及漂髮後使用。

評分：

去油清爽度：4.5/5

清潔力：4.8/5

蓬鬆度：3/5

保濕力：2.5/5

持香度：3.5/5

起泡量多

頭皮非常乾淨！

使用後髮質變得毛燥易打結，看上去也很乾。

洗頭水推介3.Kerastase油性頭皮浴髮乳-油性頭皮救星

專為治療及調節皮脂分泌過多的油性頭皮設計，精選多種去油成份以清潔並深層淨化頭皮。當中包括高嶺土：有助排毒淨化，幫助清除油脂污垢；胺基酸：平衡油性頭皮狀態；神經醯胺：使頭髮順滑增強光澤；維他命B6：幫助平衡皮脂分泌的能力。加上品牌專利的「雙重微膠粒科技」，可長效控油且維持頭皮酸鹼平衡，適合油性與敏感頭皮族群。

專為治療及調節皮脂分泌過多的油性頭皮設計。

用後感：起泡力一般，泡沫較薄，習慣豐盈泡沫的朋友可能不習慣。使用時涼感明顯，洗後頭皮呼吸感強，髮根變得輕盈，吹乾後髮質柔軟。出門5小時才開始出油，適合潮濕及炎熱天氣使用。惟香味自然偏淡且不持久。

評分：

去油清爽度：4.5/5

清潔力：4/5

蓬鬆度：3.5/5

保濕力：4/5

持香度：3/5

起泡力一般，泡沫較薄。

洗後頭皮呼吸感強，髮根變得輕盈。

吹乾後髮質柔軟。

洗頭水推介4.Growus珍珠修護洗髮露-洗後光澤絕美

韓國Olive Young長期人氣產品之一，特別是珍珠系列，配方蘊含5種蛋白質、7種膠原蛋白再搭配海洋珍珠複合物，提供髮絲所需養分，填充毛鱗片縫隙，強韌滋潤。通過高蛋白泡沫從內至外補充蛋白質，讓秀髮順滑潤澤，提升頭髮的強韌度。另外採用PH 5~6.5弱酸性配方，接近頭皮自然pH值，有助於均衡頭皮水油。同時使用柔和植物介面活性劑，對嬌弱頭皮友好。

韓國Olive Young長期人氣產品之一，特別是珍珠系列。

用後感：這款出奇地在「光澤度」上表現最為突出，有效改善毛躁和打結﹐使用後頭髮摸起來很柔順。乳白質地易起泡，清潔力一般，香味剛好，價錢親民CP值高。惟外出3小時後已再次出油，清爽感於出汗後很快就消失，感覺比較適合健康或乾性受損髮質。

評分：

去油清爽度：3.5/5

清潔力：3.8/5

蓬鬆度：4/5

保濕力：4/5

持香度：3.8/5

乳白質地易起泡

這款出奇地在「光澤度」上表現最為突出。

洗頭水推介5.UNOVE深度損傷頭髮修護洗頭水-非油性頭皮首選

特別針對頭皮清潔以及受損髮質全方面護理而設，有助清爽頭皮和軟化髮絲，讓你的髮質煥然一新。配方添加35種優質蛋白質和營養成分，以輕質油脂避免帶來厚重負擔，針對日常受損的頭髮進行修復，有效減少分岔斷裂。同時採用專業的香氛技術，帶有優雅的香氣。

特別針對頭皮清潔以及受損髮質全方面護理而設。

用後感：使用時有輕微涼感，清潔力一般，使用後頭髮柔軟。起泡力一般，需多加用量﹐泡沫堅挺。特別一讚香味濃郁，外出半天仍有香氣。質地較為豐潤﹐感覺在去油上沒有太大作用，網上更有油性頭皮用家表示：「頭皮長痘痘、頭髮重到像沒沖乾淨。」。個人認為這是一款中規中矩的洗頭水，但就今次實測主題而言則非油頭首選。

評分：

去油清爽度：3.5/5

清潔力：3.5/5

蓬鬆度：3.8/5

保濕力：4/5

持香度：4.5/5

起泡力一般，需多加用量，泡沫堅挺。

感覺在去油上沒有太大作用，放大頭皮檢查時仍見少許油脂。

總結：控油保濕首選Kerastase、空氣感秀髮用Aveda

實測五款人氣品牌後，美編個人認為控油與保濕平衡的首選為Kerastase，它的控油力和涼感舒適相當不錯。

如果你是細軟扁塌或髮量偏少，那麼Aveda的植物系溫和配方會適合你，洗出空氣感且逐步強健髮根。

而當中清潔力最強的Previa可用來定期深層清潔、潮濕悶熱天或運動大出汗後使用。

至於Growus和UNOVE兩款較親民的品牌則更偏向「修護型」洗頭水，前者推薦給中性至乾性但渴望光澤柔順的髮質，後者則建議給因燙染而嚴重受損的朋友。

控油首選為Kerastase、空氣感秀髮用Aveda

