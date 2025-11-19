黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
洛倫新作《奧德賽》新劇照曝光 安妮希芙威角色為乜勁蒼老？
【on.cc東網專訊】奧斯卡金像導演基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）執導的史詩式神話大作《奧德賽》（The Odyssey）將於下年暑假上映，影片網羅大批巨星包括麥迪文（Matt Damon）、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、安妮希芙威（Anne Hathaway）、「蜘蛛仔」Tom Holland以及女友Zendaya等合演，卡士絕對是空前絕後。而新一批劇照近日於英國電影雜誌率先曝光。
新劇照中除了先前公開的麥迪文與Tom Holland之外，還有未曝光的安妮希芙威卡片中的古裝造型，由於她於片中將飾演Odysseus（麥迪文飾演）的妻子Penelope亦即Tom飾演的角色母親，因而要化「老妝」上陣，劇照中的安妮與現實中的安妮相距甚大。今次是安妮與洛倫第3度合作，她們先後於《蝙蝠俠：夜神起義》（The Dark Knight Rises）與《星際啟示錄》（Interstellar）兩片合作過。
