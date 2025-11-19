洛倫新作《奧德賽》新劇照曝光 安妮希芙威角色為乜勁蒼老？

【Now Sports】NBA傳奇球星勒邦占士，可望在美國時間周二稍後對爵士之戰復出，他在賽前揚言肯定不會參加2028年奧運男籃賽事，而另一巨星史提芬居里亦指極不可能出戰那大賽。勒邦占士（LeBron James）預計在即將上演，由湖人主場對爵士的比賽復出，展開個人第23個NBA球季。他去年與史提芬居里並肩作戰，帶領星光熠熠的美國隊贏得金牌，在LBJ周二播出的Podcast節目中，他被拍檔拿殊問到可會參戰下屆奧運比賽時說不：「你知道答案的，不要問我。」至於勇士球星雖然未確認，但直言機會渺茫：「這與我去年跟他說的話相反，當時我像說，如果上帝允許，我仍然可選擇，而身體條件允許，我可能為球隊帶來影響。永遠別說不，但我實在很懷疑。」在去年金牌戰鬥法國，「咖喱」攻下24分，是美國奪金的重要功臣。

now.com 體育 ・ 2 小時前