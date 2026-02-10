「洛克希德·馬丁發佈新型水下無人機 可搭乘友軍艦艇前往遠程任務」

洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）於 2 月 9 日發佈了一種新型海軍無人機，旨在以靜默的方式進入戰鬥，而不是依靠自身動力快速到達。該公司在最近的國防科技簡報中介紹了其燈魚多任務自主水下載具（Lamprey Multi-Mission Autonomous Undersea Vehicle），並將其定位為未來美國海軍作戰的長程解決方案。這款機器人潛艇可以附著於友方船隻或潛艇的船體上，節省能源，能夠在數百或數千英里的距離內航行到遠端任務區域。

隨著各國海軍競相擴大其水下存在，自主系統正成為海事戰略的核心。海洋面積廣闊，載人潛艇的運營和維護成本高昂，而無人水下載具則承諾提供持續監視、分佈式感知以及更多的威懾和作戰選項。然而，持久性和能量管理仍然是主要的技術挑戰。燈魚則是這一問題的解決方案，結合了自主性與不尋常的能源使用和部署方式。

廣告 廣告

燈魚模仿魚類附著在大型動物身上以節省能量的行為，使用吸盤或機械停靠裝置附著於船隻或潛艇的船體。在附著期間，它利用船隻的運動來產生電力，通過小型渦輪機進行發電。這些渦輪機從水流中產生動力，讓無人機在靠近任務區域時能夠擁有充滿電的電池。這些儲存的能量為其推進器、計算機、傳感器及子系統提供動力，並且一個桅杆可以支撐水面和水下的通信。

燈魚在脫離附著並開始獨立操作後，其角色完全取決於其攜帶的有效載荷。該載具採用開放架構設計，支持多種任務模組而無需大幅重新設計。其內部艙室提供 24 立方英尺的空間，讓規劃者可以靈活地根據具體任務量身定制每個載具。潛在的有效載荷包括輕型反潛魚雷、電子戰設備、設計用來模仿其他艦艇的聲學誘餌，以及用於情報收集的可部署傳感器包。

這款海軍無人機還可以配備多達三個可伸縮的雙管發射器，用於空中無人機，擴展其水面上的作戰範圍。這種模組化的方式支持在任務需求變化時快速重新配置。

燈魚的一項更先進的能力是其與其他載具協同作戰的能力。多個單元可以被部署到一個區域，然後安靜地沉降到海床上，在長時間內收集數據。這些載具可以等待指令，然後傳輸收集到的情報，重新定位或在授權的情況下執行攻擊。這一概念支持一個分佈式的水下網絡，使對手難以探測和反應。

洛克希德·馬丁強調，這款無人機是利用內部資金快速開發的，讓工程師能夠在沒有漫長採購延誤的情況下進行迭代。該公司將這一系統視為朝著完全自主的多任務水下作戰邁進的一步。洛克希德·馬丁傳感器、效應器任務系統副總裁兼總經理保羅·萊默（Paul Lemmo）表示：“現代戰場需要能夠隱藏、適應和主導的平台。燈魚是內部資助的，讓我們能夠以閃電般的速度進行迭代，並將一個真正的多任務武器交到海軍手中，能夠自主探測、干擾、誘餌和參與作戰。”

推薦閱讀