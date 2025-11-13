洛杉磯奧運賽程公布 首日女子田徑、超級星期六成焦點

（法新社洛杉磯12日電） 2028年洛杉磯奧運賽事賽程今天由主辦單位公布，亮點包括首日女子100公尺決賽以及「超級星期六」賽事。

LA28主辦單位比往年更早公佈詳細賽程。奧運將在7月14日舉行開幕典禮，7月30日閉幕。

這將是規模最大的一屆奧運，共有1萬1200名選手參與51個運動項目，比賽分布於49座場館。

所有團體項目在本屆賽事首次實現女子隊伍數量等同或多於男子隊伍，女性選手佔總參賽人數的50.5%。

在首日7月15日，將舉行史上最多女子項目的決賽，包括女子鐵人三項，更聚焦於女子100公尺決賽。

LA28運動總監佛格森（Shana Ferguson）表示：「我們希望這屆奧運有個震撼的開始，要在第一天就展現全球速度最快的女性選手」

這也意味著，女子選手需在同一天跑三場100公尺比賽。

LA28運動員事務長伊凡斯（Janet Evans）說：「我們和選手進行過深入討論，整體反應相當正面。」

「我們以最具代表性的女子項目之一拉開田徑比賽序幕，當我們以此方式告訴選手時，她們都很興奮，表示只要提前告知，會調整訓練，在一天內準備好跑三場100公尺。」

史上首度，田徑賽事將貫穿整個奧運會期，國際田徑總會主席柯伊（Sebastian Coe）形容本屆賽程「既創新又保有傳統精神」。

世界田徑錦標賽及奧運獎牌得主李察遜（Sha'Carri Richardson）表示：「田徑正迎來屬於自己的時刻，邁向LA28的過程將注定非凡，特別是女子短跑項目。」

這位去年在巴黎奧運拿下女子4x100公尺接力金牌、100公尺銀牌的美國選手補充：「天賦、能量、競爭都將閃耀全場，只要看看洛杉磯奧運開賽首日就明白了。」

主辦單位將游泳和田徑比賽順序與傳統安排對調，讓開幕典禮場地SoFi體育場（SoFi Stadium）也能於第二週承辦游泳賽事。

因此，田徑賽事將於奧運第一週進行，游泳則在第二週登場。

●超級星期六

伊凡斯說：「到了第二週，你會看到看台上有3萬8千名觀眾。對我來說，能有這麼多運動迷現場觀賞我最喜歡的運動，真的很令人興奮。」

如此安排也讓游泳選手能有更多機會參加開幕典禮，無需擔心隔天一早就有賽事。

7月29日的「超級星期六」將在23項運動舉行26個決賽，當天將舉行15場團體金牌及銅牌爭奪賽，以及15個個人運動的決賽。

當天將產生包括田徑、籃球、沙灘排球、拳擊、板球、高爾夫、足球、游泳和網球等多個項目的奧運冠軍。

游泳的最後一個奧運冠軍則會在閉幕典禮前揭曉。

馬拉松賽事則安排於最後一個週末，女子馬拉松在7月29日，男子馬拉松則於7月30日舉行。

●不採動態票價

約有1400萬張奧運門票將開放販售，票價細節日後公布，但佛格森表示，不會採用動態票價方式。

奧運會及各運動總會官員共同參與此次賽程規劃。

佛格森說：「整個賽程規劃少不了他們的參與。」

主辦方也納入天氣考量，部分賽事移至夜間舉行，以提供更涼爽的環境，像是聖安妮塔公園（Santa Anita Park）馬場的馬術比賽。

棒球和壘球將重返奧運賽程。棒球比賽地點將在洛杉磯道奇隊主場道奇體育場，獎牌戰訂於7月19日舉行。

棒球賽將於7月13日、也就是開幕典禮前一天開打，這項新安排讓美國職棒大聯盟選手有機會出戰奧運。

闊別奧運超過一世紀的板球將回歸，女子決賽在7月20日，男子決賽訂於7月29日舉行。

1908年倫敦奧運曾列為正式項目，之後成為示範賽的袋棍球（Lacrosse，又譯長曲棍球），這次也將回歸，男、女決賽都排在7月29日。

洛杉磯奧運還將於7月15日首度引進腰旗美式足球（Flag football）及壁球。

至於奧運足球賽將於全美各地舉行，洛杉磯帕拉林匹克運動會細節則將另行公布。

洛杉磯奧運門票登記將於明年一月展開。（編譯：陳政一 ）