2028洛杉磯奧運｜門票28美元起！行抽籤制可加大觀賽機會？搶先睇購票方法

2028年洛杉磯奧運籌備委員會（LA28）日前正式公布售票詳情，並表示將於2026年1月在官網開放登記，透過抽籤方式分配購票時段。委員會強調希望票價能夠讓當地家庭、來自世界各地的旅客都能負擔，同時會預留優先購票權予比賽場館所在城市的居民。不知道2028洛杉磯奧運開幕禮或閉幕禮，會否如巴黎奧運般見到「靚佬湯」現身場館呢？

LA28籌委會宣布2026年1月正式啟動門票登記程序，預計將採用全新的抽籤分配系統。（Getty Images）

門票定價親民 場館附近居民享優先權

洛杉磯將在2028年7月14至30日迎來第三次奧運盛會，緊接着8月15至27日舉行殘奧會。繼1932年及1984年後，這座天使之城再度成為奧運主辦城市，預計將帶來全新的觀賽體驗。根據LA28最新公布的購票安排，2026年1月將在官方網站開放登記，之後透過抽籤系統分配購票時段，票券將從2026年起陸續釋出。單張門票基本價格定為28美元（約220港元），這個數字巧妙呼應2028年份。值得留意的是，住在比賽場館附近的居民將享有優先購票權，讓當地社區能率先參與奧運。

票價由28美元起，部分場次票價將隨座位等級而調整。（Getty Images）

2026年1月起，觀眾需先登記抽籤，才可獲得購票時段。（Getty Images）

新增五大項目 壁球首度於奧運亮相

2028洛杉磯奧運將舉辦超過55個奧運及殘奧項目，舉行超過800場賽事。除了傳統強項，這屆奧運還有四項是重新回歸的運動，包含棒球/壘球（上次出現是在東京奧運）、板球（1900年巴黎奧運），和六人制袋棍球（1908 倫敦奧運後再次加入）；以及兩項首次成為奧運項目的腰旗美式足球及壁球，讓賽事更加多元化。

單張門票以外，大會將與其他平台合作，在2026年初推出官方套裝行程。這些套裝將包含保證住宿、官方交通接駁、優質座位，以及場內外的獨家體驗活動。套裝行程採先到先得方式發售，預料會吸引不少海外旅客選購。參考2024年巴黎奧運售出950萬張門票的經驗，田徑、游泳、體操、籃球等傳統熱門項目，加上開幕式及閉幕式，預計將最快售罄。特別是開幕式將在洛杉磯紀念體育場及英格爾伍德的索菲體育館，雙場館同時舉行，創下奧運史上首例，搶票大戰勢必更加激烈。

洛杉磯紀念體育場及英格爾伍德的索菲體育館，共同舉辦開幕式，這個創新安排讓更多觀眾能親身參與開幕盛典。（Getty Images）

LA28將加入新興運動，吸引年輕觀眾關注。（網上圖片）

2028洛杉磯奧運

網址：按這裏

