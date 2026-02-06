洛杉磯私家車失控鏟華人超市 釀3死6傷 涉事司機92歲 警列「交通意外」｜Yahoo

一輛私家車撞入洛杉磯 Westwood的99 Ranch Market (AP Foto/Damian Dovarganes)

【Yahoo 新聞報道】美國洛杉磯周四（5日）發生致命車禍，一名92歲婦人駕駛私家車撞上一架單車後失控，再鏟入一間華人超市，事件造成3死6傷。涉事司機正配合調查，並接受醫療評估。當局初步調查指，事件不是蓄意行為，正循交通事故方向調查。

92 歲女子駕駛豐田汽車期間失控

洛杉磯消防局指，事發在周四中午左右，洛杉磯一名 92 歲女子駕駛銀色豐田Prius汽車，車內沒有其他乘客，駛至Westwood區大華超市（99 Ranch Market）附近與一名騎單車者相撞，其後失控撞入超市內，玻璃門碎裂。

事件中有三名受害人當場死亡，有人一度被困車底。罹難三人包括身處超市麵包部的 55 歲、30 歲男子，和一名42 歲女子。六名傷者中有 2 人情況危殆，2人受輕傷，另外 2 人表示無須送院。

司機接受醫療評估

警方指，涉事私家車撞到單車後失控，後撞進超市的麵包部。肇事92歲司機正配合調查，並接受醫療評估。目前警方將事故暫列「交通意外」調查。

事故中被撞的大華超級市場一度被黃色警示標籤圍封，但檢驗人員確定建築物結構穩定。大華是全美最大華資連鎖超市之一，由台灣商人陳河源在1984年創立，有逾60間分店。

來源：the Guardian 、CBS