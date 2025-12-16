洛連納夫婦被殺案 途人拍下兒子被捕一刻 行兇後返回酒店現血跡

【on.cc東網專訊】美國導演洛連納（Rob Reiner）夫婦周日（14日）下午被發現遭割喉後倒斃在洛杉磯寓所內，而有吸毒傾向與精神問題的32歲兒子Nick Reiner於同日晚上被執法人員拘捕。有途人拍下兒子被捕的一刻。

照片中他被6名荷槍實彈的執法人員制服在地上。而據知Nick與父親周六（13日）在名嘴Conan O'Brien舉辦的聖誕派對爭吵後於周日凌晨4時到聖莫尼卡一酒店登記入住，並預計留宿一日。而當酒店員工於周日早上進入他的房間時就發現浴室與床上佈滿血，窗口亦被床單遮蓋。懷疑Nick於凌晨時份殺死父母後返回酒店。洛杉磯兇殺組執法人員搜集證據後於昨日到過酒店調查並向酒店員工問話。最終Nick於當地一公園落網。

