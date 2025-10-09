Amazon Prime Day｜會員限定最新優惠持續更新
洪助昇升呢做龍頭大哥 舉120磅火龍頭嚇到失平衡：「唔夠膽再試！」
一年一度大坑舞火龍於剛過去的中秋節圓滿舉行，歌手洪助昇（Aiden）今年已經是第三年參與這項傳統活動，而且他今年更成功「升呢」，由以往舞龍身一躍成為「龍頭大哥」，認真巴閉。
Aiden頭兩次參與都只是負責舞動龍身，去年他已經話恨做「龍頭大哥」，今年願望即刻成真！說到終於擔正舞龍頭，Aiden笑到四萬咁口話：「十分開心，但龍頭比起想像中重好多，舉起之後好難搵到個平衡。」真是「唔試唔知身手好，一試先知功夫高」原來舞龍頭的難度跟他想像中完全是兩回事。問到知不知道龍頭有多重，Aiden透露，「成個龍頭插埋香都有一百二十磅重，所以要舉得起都好唔容易。」而且更要點着火於街上遊走舞動，真的少點力氣都不行。Aiden指最重要找到平衡，而且交接過程要順暢，一不留神就會受傷，所以全程要打醒十二分精神。
為了迎接這個重任，Aiden有備而戰，「最近有加強重量訓練，行山，等身體習慣到高強度運動嘅節奏。」畢竟要舉起一百二十磅的龍頭，體力真的不可缺少，「如果唔係，怕自己玩一陣就喘氣，哈哈。」
不過說到最難忘時刻，Aiden自爆蝦碌事，「第一次攞起個龍頭嘅時候有啲失平衡，好彩師兄即刻衝過嚟。之後我嚇到唔係好夠膽再試。」幸好有一班師兄睇住，不停教路兼分享秘訣，令他夠膽再上前挑戰，最後成功完成任務。Aiden謂特別多謝師兄們幫手，又大讚今年觀眾十分熱情，大家都渡過了一個好快樂的中秋。
經過今次成功征服龍頭，問到會否再挑戰其他位置，他說：「會呀，嚟緊如果有機會嘅話都想學埋其他。不過要再努力操練，哈哈。」
