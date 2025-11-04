焦點

港大前副教授張祺忠承認誤殺罪　判囚 7 年 4 個月

洪卓立新歌成「前度祝福神器」 喊戲演技大爆發

洪卓立新歌成「前度祝福神器」 喊戲演技大爆發
洪卓立新歌成「前度祝福神器」 喊戲演技大爆發

今個月三十日將於旺角麥花臣場館舉行「洪卓立《探索者》巡迴音樂會 香港站」的洪卓立（Ken），今日（4日）推出全新廣東作品《愛是克制》。

今次Ken轉行做「愛情哲學家」，同團隊跟大家探討一個很「到肉」的話題：「愛你就要放你走」的道理。歌曲說出，有時愛到盡頭，並非瘋狂佔有，而是學會克制，寧願自己提早退場，換個方式遠處守護對方。直白點說，就是「愛你愛到放生你」的終極昇華版。年少輕狂可能會為愛痴狂，但現在Ken跟大家說，遲疑跟克制，其實都是愛的一種表現。歌曲找來唐善行作曲，王澄晞填詞，編曲跟監製則有合作無間的黃兆銘及舒文。Ken指：「成首歌嘅旋律同編曲做到晒愛情裏面嗰種拉扯同掙扎，唱嘅時候都有嗱住嗱住嘅感覺。」

MV方面，Ken表示跟導演討論過，用了一個比較特別的手法，他飾演一名有弱聽的男生。劇情一開始見他經常拒絕女生，又不給電話，十足十「渣男」上身。其實他是因為自己弱聽，害怕連累別人，才扮cool狂派「好人卡」。直到遇上由魔術師Miss Hunny飾演嘅畫家，她經常找Ken傾偈，才慢慢打開心扉。後來Miss Hunny畫畫向Ken表白，更謂一早知他聽障但完全不介意，認真sweet。

但好景不常，當Miss Hunny有機會去外國深造畫畫時，Ken的弱聽突然惡化至完全聽不到。為了不想成為對方的負累，Ken賣掉自己店舖，讓她可以安心追夢。這種「愛是克制」的境界，真的睇到人心up。

Ken透露拍喊戲時，回想起之前自己失聲經歷，完全代入了角色那種「唔想害人」的感受，「我幻想自己冇咗把聲，再加上冇埋聽覺，我嘅人生會點樣呢？其實大家見到嘅嘢係一take過，兩部機一take過冇NG，就嗶哩巴啦流晒眼淚。可能又係自己親身經歷冇咗把聲，所以好明白嗰個感受，同埋好明白唔想害人嗰種感受。」這場喊戲導演一take過收貨，絕對是演技大爆發。

