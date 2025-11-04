港大前副教授張祺忠承認誤殺罪 判囚 7 年 4 個月
洪卓立新歌成「前度祝福神器」 喊戲演技大爆發
今個月三十日將於旺角麥花臣場館舉行「洪卓立《探索者》巡迴音樂會 香港站」的洪卓立（Ken），今日（4日）推出全新廣東作品《愛是克制》。
今次Ken轉行做「愛情哲學家」，同團隊跟大家探討一個很「到肉」的話題：「愛你就要放你走」的道理。歌曲說出，有時愛到盡頭，並非瘋狂佔有，而是學會克制，寧願自己提早退場，換個方式遠處守護對方。直白點說，就是「愛你愛到放生你」的終極昇華版。年少輕狂可能會為愛痴狂，但現在Ken跟大家說，遲疑跟克制，其實都是愛的一種表現。歌曲找來唐善行作曲，王澄晞填詞，編曲跟監製則有合作無間的黃兆銘及舒文。Ken指：「成首歌嘅旋律同編曲做到晒愛情裏面嗰種拉扯同掙扎，唱嘅時候都有嗱住嗱住嘅感覺。」
MV方面，Ken表示跟導演討論過，用了一個比較特別的手法，他飾演一名有弱聽的男生。劇情一開始見他經常拒絕女生，又不給電話，十足十「渣男」上身。其實他是因為自己弱聽，害怕連累別人，才扮cool狂派「好人卡」。直到遇上由魔術師Miss Hunny飾演嘅畫家，她經常找Ken傾偈，才慢慢打開心扉。後來Miss Hunny畫畫向Ken表白，更謂一早知他聽障但完全不介意，認真sweet。
但好景不常，當Miss Hunny有機會去外國深造畫畫時，Ken的弱聽突然惡化至完全聽不到。為了不想成為對方的負累，Ken賣掉自己店舖，讓她可以安心追夢。這種「愛是克制」的境界，真的睇到人心up。
Ken透露拍喊戲時，回想起之前自己失聲經歷，完全代入了角色那種「唔想害人」的感受，「我幻想自己冇咗把聲，再加上冇埋聽覺，我嘅人生會點樣呢？其實大家見到嘅嘢係一take過，兩部機一take過冇NG，就嗶哩巴啦流晒眼淚。可能又係自己親身經歷冇咗把聲，所以好明白嗰個感受，同埋好明白唔想害人嗰種感受。」這場喊戲導演一take過收貨，絕對是演技大爆發。
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
小儀灑淚告別商台！Last Day開咪大派5大特色散水餅 感慨「滿載人情味嘅品牌」
小儀於上週五（10月31日）完成最後一集903節目《早霸王》後正式告別商台，離開工作長達31年的商台，由於該節目陪伴不少港人成長，忠實聽眾們大喊不捨，更指是一個時代的結束。小儀除了主持《早霸王》，其實向來與美食甚有連結，如早年在TVB綜藝節目《美女廚房》大熱奪冠、更多次與金剛主持飲食節目《街坊廚神》，識飲識食的形象深入民心。其實小儀還有一個關於介紹美食的電台節目《咪芝蓮》，專訪城內不同的特色食店。故此她日前在Instagram發帖文感謝曾訪問過的小店為她送上不同的散水餅祝福，想知道是哪幾間特色小店，就要看看以下Yahoo Food的內文介紹。Yahoo Food ・ 8 小時前
陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光
港星陳奕迅（Eason）一家三口最近被港媒《東周刊》拍到在銅鑼灣街邊用餐，三人邊吃邊聊，笑聲不斷。21歲的女兒陳康堤身高超過175公分，氣場十足；Eason則一邊講話一邊比手畫腳，滿臉笑意，畫面溫馨又自然，讓不少網友看了都覺得被療癒。姊妹淘 ・ 1 天前
謝霆鋒新片獲高度讚賞 越劇索女補拍11日頂走劣迹女星
【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒、吳京及李連杰聯手拍攝的袁和平電影《鏢人﹕風起大漠》，成為「第28屆全國影片推薦會」的重點推介，終揭開神秘面紗並初定農曆賀歲檔推出。會上有關方面對《鏢》片讚口不絕，除形容袁和平掌舵為「武俠界定海神針」外，又大讚霆鋒今次「展現出凌厲東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
許紹雄生忌｜囡囡許惠菁催淚發文分享合照悼念：我就當你去咗開工
人稱「Benz雄」的資深演員許紹雄早前因病離世，終年76歲，一眾明星藝人紛紛悼念。今日（4日）為許紹雄生忌，其囡囡許惠菁於社交平台分享與爸爸合照發文悼念，更直言「呢幾日好唔真實」，望「繼續與大家分享佢嘅點滴，延續『歡喜』的精神」，言語間非常感人。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
聲秀決賽主持陳懿德表現被劣評 網民：德德做返東張啦
由陳懿德擔任主持嘅TVB節目《聲秀決賽 終極聲戰》喺噚晚（2日）舉行，以「廣東歌代表我」為競賽主題，最後8強甄敏芳Jenny、蕭凱恩Michelle、胡子貝Matt、周智敏Emily、林潔心Bibi、穎喬Ziva、馮熙燮Ryan、柯雨霏Ophelia都使出渾身解數爭奪冠軍寶座！結果由賽前大熱之一馮熙燮贏得冠軍，而亞軍及季軍則柯雨霏及胡子貝奪得；同時胡子貝亦獲得「觀眾熱選聲秀大獎」。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
李連杰被驚傳換年輕僧人心臟續命 赤裸上身拍片力證清白：有自己的獨立思考最重要
武打巨星李連杰於今年8月透露入院切除腫瘤，經過一段時間休養後已回復精神，更在多個省市推廣「功夫舞」。然而，李連杰精力充沛的體質卻引起爭議，內地網絡上傳出李連杰早前入院是換了一位年輕僧人的心臟。李連杰近日上載了半裸的身體做運動，力證身上沒有進行換心手術的疤痕。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
霍建華送禮都好！林心如曝「從沒收過傻眼禮物」秘訣：先給情緒價值，才有下一次更好
林心如最近在節目《再見愛人》中分享婚姻中的小浪漫，透露結婚多年來，老公霍建華從沒送過讓她傻眼的禮物，關鍵就在「 […]姊妹淘 ・ 2 小時前
魏駿傑拍片煲湯接放學展現暖爸特質 15歲女兒Jessica罕有曝光
現年57歲嘅魏駿傑，同前妻張利華離婚後獨力撫養女兒Jessica，現時主打內地市場。近年魏駿傑不時喺內地社交平台分享生活片段，早前就以「女兒奴一日」為主題拍vlog，而今年15歲嘅Jessica亦罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張柏芝開明教養觀曝光！霸氣喊「兒子結婚不關我事」 18歲Lucas反過來照顧媽媽
張柏芝近日在實境節目《一路繁花》中展現開明的教養態度。當劉嘉玲問她「會不會催兒子結婚」時，她爽快回答：「不會！讓他自己聊就好，不關我的事！」一句話展現尊重子女自主的態度，也引起網友熱議。姊妹淘 ・ 1 小時前
鍾麗緹被網民讚「太會生了」！17歲Jaden、15歲Cayla，兩愛女高顏值基因要封為「神顏星二代」
55 歲鍾麗緹近日帶同 17 歲的二女兒 Jaden 與 15 歲的小女兒 Cayla 出席活動，兩愛女的超高顏值震驚網民，被封為「神顏星二代」實至名歸，實在「太會生」了吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
西野七瀬57隻狗包圍內幕！ 木村拓哉驚嘆她開車穩爆！
你敢信？2011年一個大阪女孩，拿著新垣結衣的《赤い糸》去試鏡，直接被乃木坂46撿走。西野七瀬從邊緣小透明一路爬到《インフルエンサー》中心位，帶團拿下レコード大賞！Japhub日本集合 ・ 1 天前
莊錠欣生日有周子瑜錫 自爆細個以為27歲要結婚
【on.cc東網專訊】南韓女團CLC前成員莊錠欣（Elkie）前日迎來27歲生日，昨日她在社交平台晒出多張慶生照，並有感而發：「Welcome to my 27，Happy birthday to me，很喜歡這個新篇章，這一頁有種有適當歷練過，慢慢看淡成長痛的東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
黎姿驚喜現身TVB與張柏芝激罕同框 網民大讚女神光環絲毫不減
黎姿（現名馬黎珈而）係許多人心中嘅經典女神，曾以清新脫俗嘅形象和精湛演技，詮釋無數膾炙人口嘅角色，包括《倚天屠龍記》趙敏、《古惑仔》細細粒，更憑《金枝慾孽》侯佳玉瑩勇奪視后。然而，黎姿弟弟黎嬰2007年不幸遇上嚴重車禍致頭部重創及半身癱瘓，為照顧弟弟，黎姿於翌年宣布退出娛樂圈，2009年與富商馬廷強結婚，遠離鎂光燈嘅追逐，將更多時間放於家庭和轉型至商人，專注打理所引入嘅護膚品牌及Facial療程中心。日前，黎姿意外現身TVB電視城，到底所為何事？Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
mandycat office：Fashion嘅嘢
姐姐，我係特登著鴛鴦鞋㗎！ 文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 23 小時前
許紹雄離世︱契女佘詩曼平復心情：難過都要過
許紹雄於上月28日因癌症引發身體機能衰竭，終年76歲。身為契女的佘詩曼今日（2日）現身《新聞女王2》宣傳活動，她指難過都要過，會將不開心的事情埋藏在心裏面，並指有幫手籌備對方的喪禮，又謂會在心靈上支持「老竇」家人。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
王子桃色風波持續發酵 再度發聲宣布全面停工
台灣男星王子（邱勝翊）早前爆出桃色風波，被指介入啦啦隊女神粿粿與老公范姜彥豐的婚姻，他雖然已發聲明致歉自己在關係中「確實有越界」，不過風波依然持續發酵，繼日前其代言的品牌與他終止合作之後，他今日（3日）再度發布聲明，宣布即日起暫停所有演藝工作。東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
娛評｜ 《世外》5日票房破400萬 製作好故事佳成就最強口碑 「香港製造動畫」成加分位
談起香港製作動畫長片，對上一齣會引發話題的，是否已是超過10年前的《麥兜》系列？然而剛於10月29日上映的《世外》，卻在網絡間引起迴響，觀眾幾乎一面倒地支持與正評，成就票房非常優秀的成績，上映5日票房已破400萬，亦創下近來少見的單日百萬票房。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃又南42歲生日挑戰賽車 自爆考獲多個駕駛執照成車牌王：我真係乜都敢試㗎
前男團Shine成員之一的黃又南剛剛42歲生日，喜愛挑戰自己的他考獲多個駕駛執照，包括的士、小巴及巴士，近日亦首度挑戰賽車。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
KAT-TUN天王戀情崩盤內幕！ 龜梨和也酒吧強吻砸手機！
一切從2024年9月26日說起，攝影師在IG分享兩人合照，龜梨和也與田中美奈實相談甚歡，粉絲嗅到火花。據FRIDAY報導，他們同年出生，田中美奈實曾與搞笑藝人藤森慎吾分手， 龜梨和也的緋聞史包括小泉今日子、深田恭子，兩人因美容雜誌《MAQUIA》11月號對談後熱戀，感覺像命中註定。Japhub日本集合 ・ 1 天前