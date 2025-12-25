洪天明周家蔚全家移居深圳 棄大埔2000呎獨立屋 親自搬重物呻：這輩子不想再搬家

51歲洪天明近年亦長駐內地發展，與定居香港的42歲太太周家蔚（Janet）因長期分隔兩地，夫婦結婚13年來屢傳婚變。周家蔚前日在小紅書發布影片，宣布「我們從香港來到深圳啦✌️」，更乘機「曬恩愛」，指丈夫在搬屋過程中親力親為，形容一家人同甘共苦，又指「我這一輩子都不想再搬家了！」

據了解，洪天明與周家蔚及兩名兒子原本住在香港大埔的比華利山一幢三層高獨立屋，面積約2,000呎。周家蔚的影片拍攝到搬家過程，見到其香港家中十分闊落，屋內有大量雜物散落等候收拾。周家蔚表示：「其實我們呢，搬過來的時候也不容易的，非常的辛苦，我這一輩子也不再想搬家了。」。

影片見到洪天明用頭箍把頭鬆束起，戴着腰封在屋內走動。（小紅書＠周家蔚）

周家蔚指她和老公都親力親為搬東西，但原來是搬貴重物品。（小紅書＠周家蔚）

搬家這麼辛苦，原來是因為親力親為，洪天明更做了「苦力擔當」，影片見到他用頭箍把頭鬆束起，戴着腰封在屋內走動，周家蔚心痛地說：「搬家的時候，你看我老公，一條毛巾背東西，真的很心疼我的老公，他把所有咱家的東西都扛上了，我們兩個都一直穿著那個腰封，因為那個腰不停的弄傷，但沒辦法，我們兩個都要扛對吧？」

在新家使用咖啡機時，周家蔚情深地望着洪天明。（小紅書＠周家蔚）

周家蔚解釋為何夫婦這麼辛苦，原來是沒有請搬家公司過關，「什麼都是我們自己來的，因為我們怕搬家公司，把我們貴重的東西弄壞了怎麼辦？所以就自己來，通過這一次的搬家，很多人都看得出來，我們一家人相親相愛很幸福，我們可以同甘，也可以共苦」。而片中見到夫婦在新居中使用咖啡機，周家蔚情深地看着老公洪天明，用行動打破婚變傳聞。

周家蔚宣布全家移居深圳。（小紅書＠周家蔚）

不過，不少網民對周家蔚借搬家曬恩愛並不受落，指夫婦是「豪宅搬豪宅」，卻說得像落難似的，「深圳的豪宅可比一些香港豪宅還要貴」、「不是請不起搬屋公司，而是不想別人碰貴重東西，哪有多辛苦？」、「聽起來好奇怪，還說什麼很多人看出來我們很相親相愛」、「他們又不是沒有錢，沒有什麼舒服不舒服吧？他們香港也住大屋啊！單純就是因為在內地發展，所以要配合在這邊生活吧」。