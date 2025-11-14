洪天明爆周嘉蔚多次嗌離婚 流淚感激太太「可以得到更好，但佢選擇咗我」

被網民戲稱為「賞金獵人」嘅洪天明，同2006年港姐亞軍周嘉蔚喺2012年結婚，二人育有兩子。幾個月前有周刊封面報導指，洪天明周嘉蔚嘅婚姻疑似喺今年初開始感情生變甚至「各有各玩」，甚至影到周嘉蔚擺低老公同囝囝，同3位男士去蒲。報導提及由於洪金寶「出聲」，兩公婆只好恩愛示人。

洪天明周嘉蔚

洪天明近期接受訪問時，談到婚姻關係時，在場嘅周嘉蔚都入埋鏡一齊講。被問到同周嘉蔚有冇試過嗌離婚，天明立即話「（次數）太多啦……呢個字我聽過太多啦」，周嘉蔚就插口「你夠話好咯」。疫情期間，洪天明因為北上搵食，先後2次長時間唔喺屋企，加埋一年有多。天明話兩夫婦分隔兩地時，大家各有觀點，「我都好想喺屋企陪啲仔，我都想唔駛做嘢咁辛苦，我做嘢仲要俾人鬧……有試過大家因為唔同觀點而嗌交……但係而家經歷咁多，就唔會咁容易講出口」。

洪天明參與《墨魚遊戲2》拍攝時玩得十分投入，被網民封為「遊戲大王」。（YouTube@試當真Trial & Error截圖）

老公北上搵食時，周嘉蔚喺屋企都唔易過，因為疫情期間小朋友嘅學校上網課，兩個仔一片混亂，加上佢同洪天明各自嘅媽咪都一齊喺屋企，情況可想而知。天明受訪中自言係太太出氣袋，但佢亦好感激周嘉蔚為屋企嘅付出，又覺得太太「可以得到更好，但佢選擇咗我」，並為太太落淚「我要更加對老婆好啲，有時忽略咗佢，我成日唔喺屋企去咗第二度工作，佢係好辛苦......佢為咗我做好多嘢」，隨後雙手合十表示感激。

周嘉蔚

