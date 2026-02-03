洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」

唔少藝人將事業重心放喺內地之後，都會考慮全家遷居內地。早前洪天明同周家蔚就由原本居住嘅大埔比華利山別墅豪宅，搬到深圳定居。

洪天明周嘉蔚

北上生活一個月後，洪天明尋日返港出席健身室開幕活動，談及一家對新生活適應良好。早排鄭嘉穎揚言後悔為讀開國際學校嘅小朋友報讀傳統學校，因為大仔喺國際學校冇學中文，而家要好多工夫先追上。天明都有遇到類似情況，因為2個仔以前讀國際學校，但而家想喺深圳讀中文好難追，本地學校又入唔到，好在搵到間內地國際學校，俾佢哋可以慢慢追上中文程度。

洪天明

早前又有傳天明同太太周家蔚感情生變，天明話而家搬返內地可以多啲時間見面，但就話好奇怪，以前因為內地工作多搬返內地，到而家住深圳反而香港工作又多返。

洪天明周嘉蔚育有2子

洪天明同周家蔚2個仔分別已經13歲同10歲半，似乎各自盡得Daddy特質，大仔（洪大仁）鍾意踢足球，細仔（洪竟稀）雖然個性文靜，但係對演出好有興趣，鍾意唱歌之外仲試過去橫店探天明班時客串埋一份。洪天明認為小朋友前路自主，大個想做咩都可以，但點都要有學業基礎。

