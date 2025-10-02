洪欣11歲女兒暴風式成長現星味 與爸爸張丹峰做月餅獲讚美少女：媽媽基因強大

本月9日就踏入55歲的女星洪欣，於2000年與莫少聰未婚誕下兒子張鎬濂，其後於2009年與內地男星老公張丹峰結婚，2014年誕下次女張晞彤（彤彤），雖然夫婦多次鬧出婚變傳聞，但二人不但多次闢謠，更經常帶同女兒一起出遊，以證明感情未變。臨近中秋節，張丹峰發布影片，跟女兒一起製作月餅，只見11歲的彤彤展現暴風式成長，染了一頭啡髮，五官輪廓極像媽媽洪欣，散發濃濃少女味，網民激讚是美少女，更笑稱「媽媽基因好強大」。

張丹峰與女兒彤彤一起製作中藥冰皮月餅，洪欣在旁試味。（小紅書＠張丹峰）

廣告 廣告

洪欣的兒子張鎬濂與女兒都長成型男美女，網民都大讚「媽媽的基因太強大了」。（微博＠洪欣）

張丹峰餵女兒吃月餅。（小紅書＠張丹峰）

44歲的張丹峰與女兒感情要好，經常在社交平台分享與洪欣帶着女兒到處遊玩的影片，一家三口曾到奧蘭多環球影城暢遊，而今年初到三亞、杜拜時，彤彤更挑染了頭髮，鮮綠色的髮色十分搶眼，而其身高已到爸爸肩膊，從過往天真的小女孩，漸漸長成美少女。

張丹峰今年被帶彤彤到三亞時，她挑染了頭髮，鮮綠色的髮色十分搶眼。（小紅書＠張丹峰）

其後洪欣與張丹峰再帶彤彤卡奧蘭多環球影城和邁阿密旅遊，彤彤跟爸爸合照時，身高已超過爸爸肩膊，而且改染了啡髮，跟着爸媽出遊看世界，看來十分興奮。

張丹峰早前帶彤彤遊環球影城，見到彤彤已長成美少女。（小紅書＠張丹峰）

而最新影片見到彤彤與爸爸張丹峰一起製作中藥冰皮月餅，在旁炒餡料時動作似模似樣，而洪欣則在旁負責試吃，更笑着對丈夫說：「怎麼全是女兒做的，不是你做的。」張丹峰則反駁：「誰說我沒做？做出來了。」可見夫妻間親切互動，而他其後更餵彤彤吃月餅，可見親子關係十分融洽。