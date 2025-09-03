戀愛頭號Red Flag是因為「洪水式操縱」？情緒操縱約會對象的3個警示：對方不斷引導你確立關係，令你自我懷疑是否渣男/渣女

曖昧約會總會令人緊張，如果經常約會後再無下文，就要好好檢視自己的約會表現了！近日歐美興起「洪水式操縱」Floodlighting一詞，讓人有負擔的約會行為，容易讓對方避之則吉，一起來認識甚麼是「洪水式操縱」，同時學會新世代的戀愛方式，不要為對方造成「戀愛PTSD」！

「洪水式操縱」本想加快戀情發展，但許多時只會有反效果嚇跑對方！（《社內相親》劇照）

「洪水式操縱」是甚麼？

「洪水式操縱」Floodlighting意指約會時以「暴雨洪水」的方式向約會對象輸出，就如「推土機」般不斷推動戀愛關係，或由普通朋友關係直接推向性愛關係。不論是男方向女方不斷進逼，又或女方不斷向男方確立關係，並將二人並未確立的關係公開於社交媒體，務求運用群眾壓力逼對方就範成為情侶，即可被指為「洪水式操縱」。

這種極大壓力的催生戀愛方式會為對方帶來極大負擔，最終落得對方落荒而逃的狀況。

Red Flag Check！你正經歷「洪水式操縱」戀愛嗎？

還未建立關係，卻高調於社交媒體標籤二人關係，很容易令約會對象反感。(《現正撥打的電話》劇照）

如果你的約會對象對你做以下三件事，你就要好好檢視二人之間的關係了：

➀ 自行標籤：社交媒體上將二人的關係標籤為「情侶」，而你從來沒有確認過任何關係。

➁ 洪水式引導：對方不斷引導你確立關係，而你還在了解對方的過程當中，對方不斷催促而令你懷疑自己是否「渣男／渣女」。

➂ 群眾壓力：由於對方高調標籤二人關係，身邊朋友開始八卦你們的關係，開始令你感到困擾，亦逐漸令你覺得自己好像欠對方一個名份。

如果有以上red flag的話，果斷與對方分隔開安全距離，再清醒地認清自己的心意吧！

逃跑吧！「洪水式操縱」戀愛會影響身心

近年Gen Z提倡「情緒穩定」的美好，而「洪水式操縱」就是會影響情緒的不良關係，而且一但發展為戀愛關係，亦有非常多麻煩的「手尾」，必定要三思而後行！

➀ 煤氣燈效應：由於被「強行」確立關係，而你根本未準備好更進一步，對方將會變本加厲「要求」你的愛及關注，令你開始質疑自己的判斷力了。

➁ 不平等關係：當對方成為操縱關係的權力核心，對方可無限量地輸出情緒，而你需要無條件地不斷接收，關係不再平等。

➂ 未能發展親密關係：太快或被逼建立關係，容易建立虛假而表面的親密感，關起門後依然會感到空虛及十分寂寞呢～

➃ 情緒不穩：由於經常被情緒勒索及操縱，你會容易感到情緒泛濫而無從宣洩，長此下去會影響自己的情緒及心理。

己所不欲！不要成為「洪水式操縱者」

慢慢建立關係配合良好的溝通，方可擁有健康的愛情關係～（《那年，我們的夏天》劇照）

被「戀愛腦」沖昏頭時，有時也不知道自己已成為了「洪水式操縱者」，約會時記得不時檢視自己，不要為對方造成「戀愛PTSD」！

➀ 按步就班：愛情從來不需著急，好好了解再慢慢確立彼此心意，有經歷、有思考的愛情更長久！

➁ 認真溝通：如果有心希望確定關係，開心見誠與對方好好溝通，比起不斷試探為對方造成壓力更好。了解彼此的方向是否一致，如果對方無意的話就不要強求了，move on吧！

➂ 不要受旁人影響：Instagram合照打卡很常見，但建議發佈前先獲得對方的同意，不要加上曖昧及令人誤會的字句，真正建立關係後再無限放閃吧！

➃ 情緒穩定：保持情緒穩定，不要著急亦不要進逼，急進的情緒會影響自己，同時會讓對方感到壓力，平穩地建立愉快回憶吧。

「冬眠式戀愛」是什麼？Gen Z流行的期間限定戀愛關係，過完情人節互相取暖後就分手Let go

