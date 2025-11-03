洪水橋新區收地 補償機制脫節 居民被要求出示數十年前文件

【on.cc東網專訊】為推動洪水橋/厦村新發展區第二期發展，政府近期正式展開收地行動，不少居民需遷出居住多年的住所。議員狄志遠自去年6月起受理居民有關收地政策的查詢和投訴，並於今日(3日)公布相關研究報告，當中有90%個案均涉及土地安置問題，揭示現行土地補償機制存在嚴重結構性缺陷，包括補償審查繁瑣不透明、補償標準與實際情況脫節、溝通機制模糊等。狄志遠指出，基層民眾對政策執行透明度及公正性深層不滿，批評現行收地制度在人文關懷與公共參與層面不足，大多居民需要議員幫忙「同政府拗」才可獲安置，形容情況不理想，促政府即時「人性化」止血。

狄志遠發表《香港收地政策是否合理？——以洪水橋受影響居民為例的政策檢視》，報告研究了32個受收地影響的居民個案，當中有逾90%問題牽涉土地安置問題，其中包括43.75%的個案涉及房屋安置爭議；25%與登記及地址證明有關；21.9%屬補償爭議及行政延誤，反映現行收地與安置政策在制度設計與實際執行之間的明顯落差。

參與研究報告的香港城市大學亞洲及國際研究學系學生曹承祐指出，現行制度過度依賴文件及凍結日期，忽視居民的真實生活情境與變化，有部分居民或被要求出示數十年前的信件或文件；甚至部分居民因沒有信箱，一向使用鄰居、村口士多、親戚朋友的信箱收信，故政府不接受信件地址作為居民的住址證明。曹認為，若政府未能簡化登記程序、引入實況證明機制、提升行政透明度，並建立更具彈性及人本導向的安置制度，居民將持續面臨制度邊緣化的困境，造成發展與民生之間的矛盾難以化解。

同樣參與研究的城大公共政策與政治學系學生霍威信表示，洪水橋收地範圍內約有800至1,000隻動物受影響，許多村民無法在新安置屋飼養原有寵物，大型犬隻更被禁止進入公屋，造成情感與生活斷層；而文化層面亦受威脅，北部多條擁有百年歷史的鄉村及宗祠、書室、炮樓等文化載體面臨清拆，其中包括10幢具評級歷史建築及如姚聖母廟等地點。祖堂土地補償制度混亂，傳統祭祀與族群活動空間流失，文化傳承難以延續。

狄志遠批評，現行政府收地政策僵硬、無效率和缺乏溝通，他接觸的受影響村民均支持發展，只希望得到合理安置，他舉例指有元朗區獨居長者在當地住了40多年，身體不好，本以為遷拆可獲賠償，豈料獲政府告知因寮屋屬僭建，不能被置只能清拆。狄又指自去年起接觸了很多居民，協助居民與政府開了數次大會作直接對話，目前仍有30多個個案跟進當中，部分個案仍未解決。

研究團隊建議，在資格認定與補償標準上，可引入「雙軌資格認定制度」，保留現行文件正規軌，同時新增「實況證明軌」以加權佐證評分；又建議設立「一站式收地與安置聯絡辦公室」及跨部門「收地事務工作委員會」，由發展局統籌，地政、房屋、房協、社署共同參與，貫徹「先安置後消拆」原則，收地前須經房屋署確認安置到位、社署核實弱勢支援後方可執行；並修訂《收回土地條例》，加入最低準備期、安置到位門檻與強制暫停機制，任何續效未達標即禁止進入下一階段。

