洪水橋村屋本月被收地 兩狗狗急尋家
【動物專訊】居於洪水橋村屋的10歲狗女Momo和7歲狗女Latte，快將面臨無家可歸，流離失所。該村屋將於本月中收地圍封，主人表明無法帶走兩狗，同意為兩狗尋找領養家庭。經常關顧兩狗狗的熱心市民黃小姐正幫助兩狗尋家，希望能夠在12月8日或之前能夠成功為兩狗找到安置居所。
黃小姐和家人以前也租住該處，平時都會餵兩狗狗，建立了感情，她們在4年前搬走，仍經常回來探望兩狗，狗狗的衫和床都是她們所購置，希望讓兩狗感到被愛和溫暖。
Latte曾經兩度走失，都是黃小姐和家人去尋找，幸好兩次都平安無事，黃小姐說：「第一次我們找了11日，終於在西鐵橋底的草叢尋回她，第二次找了8日，結果她自己返回家中。」
然而，早前她們收到地政處通知將收地，「雖然我們已搬走多年，但地政有我們登記資料而聯絡我們，我們之後找狗主，但狗主說無法帶走兩狗，如果找不到人收留，便要送去漁護署。」黃小姐今日再次向狗主確認，獲狗主同意為兩狗尋家，因此她希望能夠盡快幫兩狗尋找暫托或領養家庭，「地政處只講會在12月中，沒講實際日期，但穩妥起見，希望可以在本月8日前找到暫托或領養。」
Momo和Latte已絕育，兩狗有少少護食情況，但性格友善，Momo比較文靜，而Latte則比較熱情，每當黃小姐跟Momo玩時，Latte都會呷醋衝過來要一起玩。
黃小姐說：「因為我們住所無法養兩狗，所以只能幫她們尋家，但這麼多年都有感情，希望領養人可以讓我們間中去探望她們。」
如有意領養兩狗，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與黃小姐聯絡。
