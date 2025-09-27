洪水橋片區招標傾向採雙信封制 視乎出價亦就發展產業用地評分

【on.cc東網專訊】當局將在北部都會區試行推3幅分別10至20公頃的「片區」來開發，發展商在開發時要負責興建基建。發展局局長甯漢豪今日(27日)在電台節目表示，其中洪水橋的片區年底正式招標，而因應早前徵集市場的意見，在招標要求時或會較進取，若發展商願意處理更多產業用地，招標評分會更高。招標傾向採用雙信封制，不會只視乎出價，亦會就發展產業用地的建議評分。

甯續稱，如果剛開發新區時就要市場投資高密度商業樓宇，市場或感到不安，故採用「1.5級開發」模式，先發展較低矮的展銷場或康體設施等一段時間，再逐步發展，以免土地長期丟空。

至於北都發展有意設立園區公司，甯指可具彈性招商引資，會在陽光下運作，包括向政府提交報告，董事局組成由政府委任，以做到拆牆鬆綁，搶企業搶人才。而就交椅洲人工島計劃，甯稱，屬優次問題，未來10至20年會在北都發展約3,000公頃土地，冀未來10年產出1,800公頃熟地，招商引資，由企業開發和建設上蓋等，若同時推進1,000公頃的交椅洲人工島填海工程，會令政府和市場的人力和資金力量緊張。

