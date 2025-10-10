洪水橋／厦村智慧綠色集體運輸系統 第一階段道路工程議案刊憲

【on.cc東網專訊】政府今日(10日)就洪水橋／厦村新發展區智慧綠色集體運輸系統(第一階段)道路工程建議方案刊憲。相關道路建造工程預計於明年招標，並期望於2031年或之前完成相關道路工程，以期讓系統能夠配合新發展區主要人口入住的時間表投入營運。

系統(第一階段)建議工程包括，興建智慧綠色集體運輸系統走廊，包括智慧綠色集體運輸系統地面及高架專用行車道、有蓋智慧綠色集體運輸系統車站及車站營運配套設施；興建地面及高架行人路、高架單車徑、地面及高架美化市容地帶，或路旁帶、車輛進出口通道和高架行人過路處；進行附屬工程，包括渠務、水務、環境美化、街道照明 ，以及安裝街道裝置和交通輔助設施等。

系統(第一階段)道路工程方案全長約4.5公里，擬設7個車站，連接泥圍和洪水橋／厦村新發展區內已規劃的物流、企業和科技區及住宅區，以及連接興建中的屯馬線洪水橋站、輕鐵泥圍站、規劃中的港深西部鐵路(洪水橋至前海)及區內的運輸交匯樞紐，以配合洪水橋／厦村新發展區的第二期發展。

