洪水橋／廈村物流圈研究 當局：梳理業界需求量身訂造土地規劃

【on.cc東網專訊】政府昨日(16日)公布洪水橋／廈村新發展區現代物流圈研究報告，全盤規劃現代物流的未來方向。運輸及物流局局長陳美寶今日(17日)在社交網頁貼文，指有關報告梳理業界需求，進行量身訂造的土地規劃，將現代化物流設施和相互聯繫並存的物流企業和相關機構，匯聚一方有機發展，形成產業集群，從而打造出具協同效應的物流生態圈。

物流圈的研究用地包含8幅位於洪水橋／廈村新發展區的物流用地，總面積約32公頃，建議設立5個區域，包括針對高端電子產品、珠寶、藥物等的高價值貨物物流區；能提供大面積空間、方便大量快速流轉和空運前進行安檢的電商物流區。

當局指周邊環境低矮及毗鄰港深西部公路開闊位置，有利跨境低空經濟發展的貨運代理及低空經濟區；智慧綠色集體運輸系統車廠區，以及未來拓展區。

政府會在今年第2季就物流圈的第一幅、位於錫降圍路的用地邀請業界提交發展意向書，當局會適時檢視市場需要及變化，繼續為業界提供穩定的物流地供應。

