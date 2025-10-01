回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
洪瑞珍三文治電子優惠券限時67折起！$37.5搶購$50電子禮券/經典三文治只需$16
洪瑞珍於Klook推出電子優惠券限時低至67折，當中皇牌經典三文治折後只需$16就有一件，即看內文：
來自台灣的洪瑞珍，以台式三明治起家，入口鬆軟的麵包、清新幼滑的奶油醬，令人一試難忘，被譽為台灣No.1三文治！自從進軍香港市場後，人氣一直有增無減，洪瑞珍三文治在Klook推出限時優惠，原價$24一件的皇牌經典三文治，折後只需$16就買到！同時，還有電子禮券限時75折優惠，10張$50電子禮券折後只需$375，使用期限至2026年6月30日，買多幾張都夠時間用，而且洪瑞珍在港九都有分店，隨時想換就去換，想吃就吃得到！
行程及飲食優惠平台：
洪瑞珍三文治限時67折起！必食滿漢三文治
洪瑞珍三文治的麵包密度較高，口感軟熟，中間夾著香滑細膩的自家製奶油抹醬，深得不少人長期捧場！洪瑞珍突發於Klook推出電子優惠券限時低至67折優惠，計起來，原價$24的經典三文治系列，激筍價只要$16就買到！不過提提大家，此電子禮券只用於兌換$24或以下經典三文治系列。推薦必試滿漢三文治，是洪瑞珍最經典的款式，滿漢以火腿、芝士及自家奶油醬組合而成，簡單又好味，保持至今仍是品牌的皇牌口味！另外，今次更推出一套10張的$50電子券優惠，只需$375即可入手，可分次兌換，十分方便！
【快閃優惠】洪瑞珍 經典三文治系列 (任何口味) 一件 -人氣台式三明治!
優惠價：$16/件｜
原價：$24/件
【75折】洪瑞珍 $500 電子現金券 ($50x10張)
優惠價：$375/10張｜
原價：$500/10張
洪瑞珍香港指定分店可用：
屯門店、荃灣店、鑽石山店、九龍灣店、銅鑼灣店、沙田店、康城店、坑口店、南昌店、青衣店、中環店、大圍店、尖沙咀店、旺角店
