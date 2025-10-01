Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

洪瑞珍三文治電子優惠券限時67折起！$37.5搶購$50電子禮券/經典三文治只需$16

來自台灣的洪瑞珍，以台式三明治起家，入口鬆軟的麵包、清新幼滑的奶油醬，令人一試難忘，被譽為台灣No.1三文治！自從進軍香港市場後，人氣一直有增無減，洪瑞珍三文治在Klook推出限時優惠，原價$24一件的皇牌經典三文治，折後只需$16就買到！同時，還有電子禮券限時75折優惠，10張$50電子禮券折後只需$375，使用期限至2026年6月30日，買多幾張都夠時間用，而且洪瑞珍在港九都有分店，隨時想換就去換，想吃就吃得到！

>>按此查看洪瑞珍台式三明治優惠<<

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

洪瑞珍三文治限時67折起！必食滿漢三文治

洪瑞珍三文治的麵包密度較高，口感軟熟，中間夾著香滑細膩的自家製奶油抹醬，深得不少人長期捧場！洪瑞珍突發於Klook推出電子優惠券限時低至67折優惠，計起來，原價$24的經典三文治系列，激筍價只要$16就買到！不過提提大家，此電子禮券只用於兌換$24或以下經典三文治系列。推薦必試滿漢三文治，是洪瑞珍最經典的款式，滿漢以火腿、芝士及自家奶油醬組合而成，簡單又好味，保持至今仍是品牌的皇牌口味！另外，今次更推出一套10張的$50電子券優惠，只需$375即可入手，可分次兌換，十分方便！

【快閃優惠】洪瑞珍 經典三文治系列 (任何口味) 一件 -人氣台式三明治!

優惠價：$16/件｜ 原價：$24/件

>>SHOP NOW<<

【75折】洪瑞珍 $500 電子現金券 ($50x10張)

優惠價：$375/10張｜ 原價：$500/10張

>>SHOP NOW<<

洪瑞珍經典三文治

藍莓起司、草莓起司或芒果起司

滿漢三文治

伯爵珍珠三文治

戚風三文治

洪瑞珍香港指定分店可用：

屯門店、荃灣店、鑽石山店、九龍灣店、銅鑼灣店、沙田店、康城店、坑口店、南昌店、青衣店、中環店、大圍店、尖沙咀店、旺角店

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？