她只有149公分卻是百萬穿搭網紅！靠「神比例穿搭術」撐出170氣場，網友封她：小隻女天花板！

（圖／取自洪璟琦IG）

誰說嬌小就不能辣？來自韓國、身高僅149公分的洪璟琦(@kisy0729)，憑藉超強「小個子穿搭術」，在社群上爆紅成為百萬網紅！甜美臉蛋加上辣妹風格，讓她不只擁有超高辨識度，更成為韓妞間的穿搭範本。特別是她將「短上衣＋露腿」發揮到極致的穿搭心法，更被網友譽為「身高不重要，比例才是王道」的最佳代表！

翻開她的穿搭照，會發現她幾乎每天都是「短版上衣」，不管是貼身背心、短版T恤還是露腰針織衫，她總愛搭配高腰下著，如A字短裙、西裝短褲、牛仔熱褲，讓腰線抬高、腿部線條瞬間延伸，加上大方秀出直角肩與纖腰，不只是辣，更是比例好到不行！這類穿搭不只顯高，還帶點韓系慵懶風，簡單就能拍出街拍感十足的大片。

（圖／取自洪璟琦IG）

（圖／取自洪璟琦IG）

當然，她的「小隻女辣感」並不只靠單品撐場，而是靠整體穿搭心法精準發揮。除了善用高腰設計延伸腿部線條，她也很會透過亮色或異材質單品來轉移視覺焦點，例如毛帽、大耳環、厚底鞋、Oversize針織罩衫甚至大包包，不僅提升層次感，也讓穿搭更具張力。透過這種「上有亮點、下拉比例」的技巧，不知不覺就拉高了視覺身形，看起來修長又有氣場，完全不像只有149公分！

（圖／取自洪璟琦IG）

（圖／取自洪璟琦IG）

（圖／取自洪璟琦IG）

更讓人佩服的是，這位小隻女網紅其實已經是兩個孩子的媽，仍然保持著纖細體態與俐落穿搭風格，時常分享親子互動與旅遊OOTD，讓她在IG與小紅書圈粉無數。不靠誇張濾鏡、不強調名牌疊穿，而是用真實的身形展現風格穿搭，讓更多小個子女生找到自信，也證明：矮個也能美出新高度！

（圖／取自洪璟琦IG）





