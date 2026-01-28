活力環島長廊部分未駁通 當局：契機未到也不會停低甚麼都不做

【on.cc東網專訊】政府提出「先駁通後優化策略」開通海濱長廊。就堅尼地城至筲箕灣全長約13公里的港島海濱，當局指個別臨海用地雖然因為作業需要或私人業權原因，未能提供海賓長廊，但附近亦有行人連接設施接駁鄰近海濱。有議員關注海濱長廊沒有足夠餐飲設施，導致市民無法長期逗留享受海濱。當局指會考慮在灣仔、北角、中環及尖沙咀一帶增加輕食設施。

發展局局長甯漢豪今日(28日)在立法會回應質詢時表示，活力環島長廊全長約60公里，目前已經駁通8成半，目標是明年內駁通9成；2031年前大致完成餘下工程。她說政府會和信德中心業權人磋商；至於西區公眾貨物裝卸區，政府會進行行人路美化工程，預計今年首季完成。她指政府研究去年修訂保護海港條例的簡化機制，在堅尼地城小規模填海，或用其他毋須填海方式提供行人通道，計劃今年第二季提方案作諮詢。

對於「先駁通後優化策略」，議員陳學鋒認為現時海濱長廊沒有足夠餐飲設施，導致市民無法長期逗留享受海濱，關注當局會否增加。甯漢豪回應稱，現時到了「優化」的階段，政府正提出在灣仔、北角、中環及尖沙咀一帶增加設施，舉例去年在灣仔增加加了兩個小食攤檔。她指今年會爭取和西九文化區的企業合作，增加輕食方案；另外會在中環活動空間招標條款提出，期望在海濱常設餐飲設施。

提出質詢的議員陳家珮關注西區貨物裝卸區的行人路遠離海濱、在馬路旁邊，能否駁通讓市民使用。甯漢豪回應指貨物裝卸區的確運作發揮其功能，但規劃是動態的，例如碼頭可能有遷移的契機，政府會把握機會。她又稱，假如契機未到，政府也不會停下來甚麼都不做。

