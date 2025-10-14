活地亞倫撰長文哀悼舊愛戴安姬頓：我拍電影只為了戴安

【on.cc東網專訊】奧斯卡金像影后戴安姬頓（Diane Keaton）日前於洛杉磯離世，享年79歲。她曾與多位合作過的美國男星拍拖，其中包括鬼才導演活地亞倫（Woody Allen），他為美國一網站撰文講舊愛戴安。

活地表示戴安獨特的女性：「她與這地球上曾出現過的任何人都不一樣，也幾乎不可能再有下一個，她的臉孔和笑聲照亮了她踏入的任何空間。」他表示1972年於電影《北非幻影》（Play it again Sam）首映時他們已成為戀人， 而從此之後他每次拍一部電影都會率先給戴安看只在乎她的評價。他直言：「我拍電影只為了一個觀眾，那就是戴安姬頓。我從不看任何關於我作品的評論，只關心姬頓的看法。如果她喜歡，我就把這部作品為藝術上的成功。」

活地亦提及他們分手一事：「我們一起度過了一些美好的私人時光，最終我們都向前走了，至於我們為甚麼分手，或許只有上帝和佛洛伊德能明白，我們分手後，他和許多比我更有魅力的男人拍拖。」最後活地總結：「幾天前，這個世界還是包括戴安姬頓在內，現在這是一個沒有她的世界了。這是個更沉悶的世界。不過，至少我們還有她的電影，她那美妙的笑聲仍會在我腦海中。」

活地亞倫至今執導了50部作品，其中有6部與戴安姬頓合作，戴安憑《安妮荷爾》（Annie Hall）一片奪《奧斯卡金像獎》最佳女主角寶座。

