活生生生命突被剝奪 新田慘死兩狗性格溫馴愛吃

【動物專訊】新田皇巴站附近兩狗昨晚疑慘被車撞死，倒臥馬路口噴鮮血，他們曾經是活生生的生命，黑啡色狗狗是當地生活的社區狗，不足1歲，性格溫馴，而戴頸帶啡黃色狗據知是附近倉狗，數個月前開始在該處出現，性格細膽乖巧，但如果有食物，他會跟著來。兩狗突然死於非命，卻無法找到兇徒，無法討回公道。

義工Johnny早前曾經餵過黑啡色狗，他形容該狗狗細膽，「我餵他食物時，都會放下走開，他才敢過去吃。」餵狗義工Connie表示，黑啡色狗名叫「四眼」，不足1歲，性格溫馴，因為她已餵了他多個月，所以四眼會跟著Connie。

至於戴頸帶的狗狗，則是在去年10月開始出現，Connie估計他可能是被遺棄的放養倉狗，「他最初出現時十分驚慌地在村跑來跑去，性格很驚青，但有食物的話他會跟住你。」有讀者亦認得那狗狗，說狗狗是有主人的放養狗，街坊稱呼他為灰仔，形容他很乖很親人。

Connie又表示，上月曾在事發地點附近，發現有人刻意放朱古力意圖毒狗，「看到有朱古力餅和朱古力，與一堆飯、薯條等放在地上。」

事發在昨傍晚7時，有人發現兩狗倒臥馬路，最初兩狗沒有明顯傷痕，但其後兩狗口鼻吐血，愛協督察及義工檢查亦發現兩狗有骨折，毛守Kent估計兩狗是被車撞死。警方接報到場跟進，初步認為案件沒有可疑，列作動物屍體發現處理。

兩狗遺體最終交由毛孩關愛組文哥接收及安排善終。兩狗突然遭遇橫禍，如有人目擊事件，請向本報提供資料，為兩狗討回公道。

兩狗昨晚在新田皇巴站附近慘死，疑被車撞死。

其中一隻遇害狗狗有戴頸帶。

黑啡色遇害狗狗是在該處出生的社區狗。

黑啡色狗狗性格細膽，對人避得遠遠。

戴頸帶狗狗疑是放養狗，性格乖巧愛吃。

