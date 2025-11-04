2025年末派對這樣穿！亮片、蕾絲、金屬色，3種派對造型閃出高光時髦

（圖／品牌提供）

派對季來了，準備好讓自己閃耀登場了嗎？從聖誕樹下的金色香檳夜，到婚前最後一次的單身狂歡，年底的每一場派對，都是展現時尚人格的伸展台。金屬光感就是最佳戰袍、薄透質感則是全場焦點，還有亮片、絨面、紋理—請通通上場。以下3種年末派對穿搭提案，從聖誕派對、閨蜜睡衣聚會等，每一場都讓妳走出自己的紅毯時刻！

派對穿搭提案：告別單身派對、亮片＆粉嫩洋裝是亮點

在告別單身的夜晚，穿搭的重點不只是「好看」，更是要穿出一種「我準備好迎接全新篇章」的氣場。這場派對是屬於妳和自由靈魂的壓軸慶典，服裝自然要有態度、有亮點。

（圖／self-portrait）





亮片、金屬光澤、粉色或潔白的單品，象徵自信與新開始。粉色調洋裝能襯托膚色與氣質，營造甜美卻不矯揉的柔光感；亮片或金屬質地的上衣則是派對中的即刻 spotlight，無論燈光怎麼打，妳都能成為焦點；而潔白套裝則代表決斷與純粹，最適合準備邁入新階段、又想保留個人風格的妳。

（圖／ISABEL MARANT）





派對穿搭提案：聖誕派對、金銀交錯的閃耀戰袍

聖誕節不是比誰禮物多，而是比誰「會發光」！金與銀這對永不出錯的節慶拍檔，不只是節日象徵，更是派對造型裡最能快速點亮氣場的神隊友。金色與銀色的最大優勢，是能在任何光源下自帶濾鏡。金色洋裝散發溫潤光澤，讓膚色更顯明亮；銀色或緞面灰上衣則散出冷調光感，瞬間拉高時髦指數。

（圖／self-portrait）





想要閃得有格調，而不是像掉進亮片桶？重點在於分散發光。如果選擇金色洋裝，就以低調質地的鞋包平衡，讓整體光澤層次更自然。碎鑽手拿包與鏡面手提包則是壓軸亮點，不搶戲卻能在舉杯瞬間捕捉所有目光。

（圖／self-portrait Multi Crystal Heart Clutch Bag、GANNIBOU BAG鏡面小型手提包）





派對穿搭提案：睡衣派對、慵懶也能很性感

誰說性感一定要緊身？在睡衣派對裡，要懂得「慵懶時髦」，把舒適穿出態度、把放鬆穿成一種時尚語言。睡衣風最大的魅力，就是「自然性感」—蕾絲、緞面、透膚這些材質能貼合身形又保有呼吸感，既能勾勒線條，又不顯拘束。

（圖／self-portrait）





畢竟選材質比選剪裁更重要，薄透吊帶洋裝或寬鬆襯衫式睡衣裙，就是這種不費力卻超有魅力的代表單品。緞面與蕾絲的光澤感能在微光下柔化膚色，拍照超吃香；棉麻或人造絲則兼具透氣與滑順，讓妳自在聊天不怕皺。

（圖／self-portrait、GANNI）





