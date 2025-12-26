派對急救指南！iHerb精選10款助消化、解酒保健品 限時8折起入手爆紅有機蘋果醋、高分人氣解酒丸

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
節日過後若想快速恢復狀態，適度補充保健品是不錯的選擇。我們精心挑選了iHerb上10款能護肝、促進消化並協助解酒的保健品，即睇內文：
聖誕節少不了大餐、飲酒與派對狂歡，但熬夜與過度飲食往往讓身體與肌膚難以負荷。肝臟需要加強排毒，腸胃也因暴飲暴食而承受壓力，隔天醒來更容易感到疲倦，甚至出現膚色暗沉或痘痘。若想在節日後迅速恢復狀態，除了保持均衡飲食與充足睡眠，適度補充保健品也是明智之選。Yahoo購物專員特別整理了iHerb上10款保肝、助消化及解酒的保健品，幫助你在聖誕派對後快速調整體質，讓身體與肌膚回到最佳狀態，迎接新年的到來。此外，iHerb在12月31日前有新年促銷優惠，只需買滿80美元（即$622港元）輸入【DEC25SW】即享有八折。最後提提大家，需注意保健品並非藥物，效果因人而異，建議搭配健康生活習慣，並在需要時諮詢醫生意見。
大餐前後：
派對後iHerb急救指南1. Swanson有機認可含醋母蘋果醋
蘋果醋中的醋酸能促進胃酸分泌，協助蛋白質與澱粉分解；醋母中含有活性益生菌，能支持腸道微生態平衡；發酵過程中產生的天然酵素則進一步幫助食物消化，減少餐後脹氣與消化不良。Swanson有機蘋果醋具備USDA有機認證，並保留未經過濾與巴氏消毒的醋母，完整保留天然營養，且用途廣泛，可稀釋後飲用或用於沙拉與料理，但需要依照個人腸胃狀況調整攝取份量。
Swanson 有機認可含醋母蘋果醋 32 液量盎司
8折優惠：$65｜
價錢：$81
派對後iHerb急救指南2. NOW Foods木瓜酶咀嚼片
消化酶對人體吸收與充分利用食物至關重要，但隨著年齡增長，人體自身的酶產生能力逐漸下降，消化效率也隨之減弱。NOW Foods木瓜酵素咀嚼片口感清爽，適合在飯後服用以幫助腸胃消化。其配方採用完整、未熟並經噴霧乾燥的木瓜粉，每片含有40毫克木瓜，同時加入蛋白酶、脂肪酶與纖維素酶，提供全面的酶活性支持。此外，這款含片還能兼作薄荷口氣清新劑，帶來雙重功效。
NOW Foods木瓜酶咀嚼片 180片
8折優惠：$53｜
價錢：$66
派對後iHerb急救指南3. MRM Nutrition全食，含酶和益生元的有機纖維
補充膳食纖維能促進腸道蠕動，改善餐後因纖維不足引起的消化不良或便秘；配方中添加的多種消化酶則可分解蛋白質、脂肪與碳水化合物，提升食物消化效率；益生元為腸道益生菌提供養分，幫助維持菌群平衡，間接改善消化與排便，適合日常保養。此產品特別適合在大餐後補充纖維以減輕腸胃負擔，也能作為日常消化支持，尤其適合飲食不均衡或蔬果攝取不足的人群，同時益生元的作用亦有助於維護腸道健康。
MRM Nutrition全食，含酶和益生元的有機纖維 256 克
8折優惠：$84｜
價錢：$105
熬夜後：
派對後iHerb急救指南4. Life Extension修復皮膚的神經酰胺
熬夜會削弱皮膚屏障，因為睡眠不足會降低肌膚的修復力，使角質層水分流失加快，導致乾燥、粗糙與暗沉，甚至出現細紋。神經醯胺作為角質層的重要脂質，能鎖住水分、維持皮膚屏障並提升保濕度。Life Extension Skin Restoring Ceramides採用Ceratiq®小麥油提取物，能由內而外補充體內神經醯胺含量。在熬夜後，補充神經醯胺能快速改善乾燥，減少暗沉，同時延緩因長期熬夜造成的細紋與老化問題。
Life Extension修復皮膚的神經酰胺30粒液體素食膠囊
8折優惠：$125｜
價錢：$156
派對後iHerb急救指南5. Solaray優效維生素B複合物咀嚼片
Solaray優效維生素B複合物咀嚼片是一款綜合型B群補充品，能全面地支援熬夜後的能量代謝與神經系統健康，配方涵蓋 B1、B2、B6、B12、泛酸等多種維生素。咀嚼片形式口感佳、方便服用，特別適合不喜歡吞膠囊的人。由於熬夜會消耗大量B群，補充後能有效減輕疲勞並維持精神專注，同時也能支持神經傳導與壓力調節，改善熬夜後的緊張與注意力下降。
Solaray優效維生素B複合物咀嚼片 天然草莓味 50 片
8折優惠：$71.2｜
價錢：$89
派對後iHerb急救指南6. Trace 液體甘氨酸鎂 檸檬酸橙味
熬夜後常見失眠，主要源於生理節律與神經系統的紊亂。熬夜會打亂生理時鐘，使褪黑激素分泌減少，交感神經持續亢奮，導致大腦難以放鬆。Trace液體甘氨酸鎂檸檬酸橙味具備良好口感與高吸收率，適合需要快速補充的人群，能在熬夜後提供有效的睡眠支持。甘氨酸鎂能抑制神經過度興奮，協助大腦進入休息狀態，同時參與肌肉收縮與放鬆，減輕熬夜後的緊繃感並促進身體放鬆，有助於恢復正常睡眠週期。
Trace液體甘氨酸鎂 檸檬酸橙味8液量盎司
8折優惠：$131｜
價錢：$164
飲酒後：
派對後iHerb急救指南7. California Gold Nutrition 水飛薊素複合物素食膠囊
California Gold Nutrition水飛薊素複合物以水飛薊、薑黃及多種天然草本提取物配方，專為維護肝臟健康而設計。水飛薊是一種開花草本植物，其籽中提取的水飛薊素具備抗氧化特性，能幫助肝臟抵禦部分毒素並促進自然排毒過程，特別適合熬夜與飲酒族群，促進肝臟代謝與修復，減少飲酒後的不適感。配方中更加入BioPerine®黑胡椒提取物以提升吸收率，並且不含麩質、基因改造成分或大豆，適合素食者及嚴格素食者使用。
California Gold Nutrition水飛薊素複合物素食膠囊 360 粒
8折優惠：$197｜
價錢：$246
派對後iHerb急救指南8. Planetary Herbals Full Spectrum™ 野葛
野葛根在中國藥典中歷來被用於「解酒」或減輕醉酒後的不適，其所含的異黃酮與皂苷能幫助減少酒精對身體的負面影響，同時支持肝臟功能並促進正常的排毒過程。研究顯示，哈佛大學曾探討野葛根的作用，發現它可能有助於降低酒精攝取量並減輕酒精相關症狀。此外，野葛根還能促進肝臟代謝，協助酒精分解與排出。
Planetary Herbals Full Spectrum™ 野葛 120片
8折優惠：$110｜
價錢：$138
派對後iHerb急救指南9. Himalaya PartySmart®
酒精在肝臟分解時會產生乙醛，而乙醛正是造成宿醉的主要原因。PartySmart®的草本配方能幫助減少乙醛在肝臟中的積聚，從而降低頭痛、疲倦與噁心等不適症狀。其成分包含葡萄、菊苣、綠色Chiretta及棗子，具備抗氧化與護肝作用，能保護胃黏膜並減輕酒精對肝臟的毒性。產品標榜經過臨床研究，安全且有效，建議在飲酒前、飲酒期間或飲酒後服用，每次一粒，亦可於睡前服用以減輕隔天的宿醉不適。
Himalaya, PartySmart®，10 包，每包 1 粒素食膠囊
8折優惠：$164｜
價錢：$205
派對後iHerb急救指南10. Enzymedica胃灼熱舒緩片 香草橙味
酒精會刺激胃酸分泌並使食管下括約肌鬆弛，同時還會延緩食物排空、增加胃內壓力，並破壞胃黏膜保護層，使胃酸更容易刺激食管與胃壁。Enzymedica胃灼熱舒緩片透過天然成分如碳酸鈣與草本萃取物快速中和胃酸，減少胃酸對胃壁與食管的刺激；同時能促進消化，改善偶發性的胃灼熱與消化不良，適合在飲酒後使用以緩解胃酸與消化不適。
Enzymedica胃灼熱舒緩片香草橙味 90 片
8折優惠：$130｜
價錢：$163
