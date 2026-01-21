派愛心飯明河燒臘飯店涉違聘外勞規定 明哥：頂讓食牌未轉名或是新東主違規(羅泳思報道)

【Now新聞台】截至去年底，勞工處共接獲832宗有關補充勞工優化計劃的投訴，並有24名僱主涉違反規定等。處方稱，接獲投訴及經調查後，確定多三間公司，包括北河(明河)燒臘飯店等，違反優化計劃的本地招聘規定，周一起對相關公司實施行政制裁。

其中一間被勞工處實施行政制裁的公司及其經營者，是位於深水埗的北河(明河)燒臘飯店。處方認為餐廳申請輸入廚房幫工時，沒向求職者提供所有經處方甄選的空缺，導致求職者不接受聘任，等同拒絕聘用合資格的本地求職者。

餐廳負責人明哥稱，2023年底起已將相關店舖頂讓，不過承認曾用有關舖名，透過中介公司聘請多名外勞，分別從事樓面、洗碗和廚師，而勞工處亦未有就事件聯絡他。

記者：「勞工處稱你們見到有本地人見工都說未必請。」

餐廳負責人明哥：「我們沒有，未試過。我們未試過，勞工處也沒有聯絡過我們。招聘三個月無人應徵就要登報，登報也無人見工，我們才能請。可能是他們(頂讓店主)，他們仍持我們的牌照，所以(勞工處)就以為是我們。」

記者：「那你何時開始請外勞？」

明哥：「都是當時(2023年)請，用都是用明河(名稱)請。我們請(外勞)師傅回來都要2.5萬元，包括他食住，省是省少少，但他真的『聽話』、不會『扭計』，他希望賺多些錢。」

一街之隔，「明哥」所講已頂讓的餐廳則否認有聘請外勞。

餐廳負責人：「(廚房幫工方面，有無用輸入勞工計劃請人？)沒有，全部都是本地(員工)。(勞工處有沒有找你們？)沒有，若要找也是找我老闆。」

勞工處稱，另外兩間涉事公司包括寶慶豐有限公司，在申請輸入普通文員及會計文員期間，未經處方同意下，增加對本地求職者的招聘要求，並拒絕聘用符合原有要求的本地求職者；至於淘多多(荃灣)有限公司，則在申請輸入倉務員時，拒絕聘用合資格的本地求職者。

勞工處將會拒絕處理相關僱主未來兩年的輸入勞工申請，並中止處理其已提交的申請。

