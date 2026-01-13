派拉蒙唔死心！告華納 + Netflix 索內幕，推新董事爭取股東

渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
派拉蒙天空之舞對華納兄弟探索的收購行動持續升溫！在此前多次出價被華納董事會拒絕後，派拉蒙現轉向法律途徑，在特拉華衡平法院起訴華納，要求披露 Netflix 收購案的更多內幕細節。
質疑有線電視業務估值
派拉蒙指出華納兄弟探索未提供股東評估競爭出價的基本資訊，特別是有線電視業務「Discovery Global」的估值過程不明朗。Netflix 方案將 Discovery Global 獨立上市，而派拉蒙提案則包含這些資產，派拉蒙認為自身出價更優。
派拉蒙 CEO David Ellison 周一發致股東信，強調收購案透明度不足。
推新董事發起股東爭奪戰
派拉蒙計劃在華納兄弟探索的 2026 年度股東大會提名新董事，改組董事會以審視自身收購條件，符合華納與 Netflix 合併協議。若華納提前召開特別會議批准 Netflix 交易，派拉蒙將號召股東反對。
派拉蒙亦擬修改公司章程，要求 Discovery Global 分拆須經股東批准，此舉旨在引發投資人對 Netflix 交易的疑慮。
雙方交鋒激烈
華納兄弟探索堅持認為派拉蒙出價價值不足，而且在已指明問題與解決方案的前提下仍未提交最佳提案。華納方還擔憂派拉蒙需承擔巨額債務完成槓桿收購，相比 Netflix 成交風險更高。
