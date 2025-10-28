派拉蒙天空之舞傳將裁員千人

（法新社紐約27日電） 一名熟悉內情的消息人士今天告訴法新社，派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）29日將裁員約1000人，距離派拉蒙與天空之舞這兩大媒體巨擘合併不到3個月。

天空之舞（Skydance）今年8月完成對派拉蒙（Paramount）的80億美元收購案。在合併後新公司首次舉行的記者會上，高層已預告將於11月10日公布季度財報時宣布裁員計畫。

新任執行長艾里森（David Ellison）希望加速公司的科技轉型，同時實現至少20億美元的綜效。

合併後的新公司旗下包括「不可能的任務」（Mission: Impossible）和「變形金剛」（Transformers）系列聞名的天空之舞、派拉蒙、串流平台Paramount+，以及哥倫比亞廣播公司（CBS）、MTV與尼克電視台（Nickelodeon）。

艾里森與其父親、甲骨文（Oracle）創辦人賴瑞．艾里森（Larry Ellison）皆為美國總統川普（Donald Trump）的盟友。川普批准了這項派拉蒙收購案。