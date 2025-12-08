派拉蒙敵意收購搶親 Netflix併購華納恐生變

【Now Sports】前曼聯球星朗尼認為，日前公開發炮的利物浦射手沙拿，正在摧毀自己的名聲。利物浦射手沙拿（Mohamed Salah）連續3場被領隊史洛貶為後備，在上周六紅軍賽和列斯賽後，他終於按捺不住聲言被出賣，又謂有人不想他留在陣中，此說法予人感覺是衝著史洛而來，兩人關係破裂。朗尼認為，史洛不應在周二對國際米蘭的歐聯比賽，以至周六對白禮頓的英超比賽讓沙拿上陣：「史洛必須展示他的威信，叫他過去並說『你不會隨隊出征，你所說的不能接受』。」「他絕對是在摧毀自己在利物浦的名聲。」朗尼認為沙拿公開發言不妥，建議後者應該趁離隊代表埃及參戰非洲國家盃冷靜下來。

now.com 體育 ・ 9 小時前