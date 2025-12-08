宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
派拉蒙敵意收購搶親 Netflix併購華納恐生變
（法新社華盛頓8日電） 派拉蒙公司（Paramount） 今天發動每股30美元的全現金公開收購，意圖收購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery ，WBD），正面挑戰華納與Netflix先前宣布的交易，形同對Netflix發動惡意反擊。
這項敵意收購使派拉蒙與串流巨頭Netflix 之間，為爭奪好萊塢最具傳奇色彩的影視資產展開激烈角力。
派拉蒙背後的主要金主、甲骨文共同創辦人艾利森（Larry Ellison）是總統川普的盟友，也讓這場併購戰更添政治色彩。
Netflix上週宣布與華納達成收購協議，震撼好萊塢，引發業界對產業前景與多元創作生態的憂心。川普也表態稱，Netflix若併購華納，「可能會造成問題」，因為Netlix將掌握影視市占率過大。
與Netflix收購提案不同，派拉蒙最新收購計畫包括華納旗下的CNN、TNT、TBS與Discovery等有線電視頻道。
