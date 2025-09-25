派拉蒙有意將 Warner Bros . Discovery 納入旗下

有意收購

根據路透社及華爾街日報消息，派拉蒙剛完成與 Skydance 的合併後，下一步目標瞄準 Warner Bros. Discovery。 Warner Bros. Discovery 計劃於 2026 年 4 月前拆分為兩家公司，將串流與影視製作業務與電視業務分開。派拉蒙趁對方拆分之際，有意將其納入旗下。

富豪父親提供支持

派拉蒙 Skydance 執行長 David Ellison 的成功在一定程度上得益於其父親 Larry Ellison（Oracle 共同創辦人）的資助。據消息人士透露，Larry Ellison 將可能出手支持兒子完成收購。

擬全面收購整合品牌

派拉蒙 Skydance 擬全面收購華納兄弟探索，整合雙方品牌資源。合併後，Paramount+ 與 HBO Max 可能整合為單一串流平台。

