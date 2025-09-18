皇后山邨風波翻版？馬鞍山錦駿苑食水現黑點
月餅2025｜11間流心奶黃月餅推介 低至$98！望月/皇玥/美心/酒店月餅
不少朋友都是流心奶黃月餅Fans，但買月餅除了賣相要夠好，外型當然都要夠打卡，今次就集齊11間不同風格包裝的流心奶黃月餅款式！
流心奶黃月餅一直都是蓮蓉月餅、冰皮月餅以外的好選擇！這次集齊全港酒店、餅店及中菜食府各品牌的流心奶黃月餅早鳥優惠，馬上看看內文有什麼流心奶皇月餅好介紹！
流心奶黃月餅2025推介1.張公館：流心奶黃月餅！KKday預訂低至65折
張公館推出流心奶黃月餅，堅持香港製造自家出品。其嚴選頂級咸蛋黃與天然牛油秘制餡料，餅皮酥香輕薄，切開後濃郁奶黃如熔金流淌，香氣豐鬱縈繞齒頰，甜而不膩。只要在KKday預訂流心奶黃月餅，即可享65折早鳥優惠，低至$98即可買到。
流心奶黃月餅2025推介2.茶皇殿：流心奶黃月餅！KKday預訂低至45折
茶皇殿推出的流心奶黃月餅，外層奶香濃郁，內藏精心調製的奶黄呈現流心狀態，口感豐厚而不膩，一試難忘。只要在KKDay預訂可享45折，低至$168，更可在茶皇殿各分店換領，夠方便。
流心奶黃月餅2025推介3.恆香老餅家：流心奶黃月餅！KKday預訂低至$216
恆香老餅家推出的流心奶黃月餅，充滿濃濃吉士奶香配上師傅配方的牛油曲奇皮，鬆軟質感與濃郁牛油香相輔相成。秘製奶黃餡夾着甘香幼細鹹蛋黃碎以增添口感，翻熱後流心質感更顯細緻幼滑，甜中帶鹹，順滑回甘。只要在KKday預訂流心奶黃月餅，即可低至$216購買。
流心奶黃月餅2025推介4.利苑：迷你流心奶黃月餅！KKday預訂低至$248
利苑推出的迷你流心奶黃月餅，嚴選優質鹹蛋黃及上乘材料精心烘焙，搭配升級配方的濃郁流心奶黃，入口即化，奶香與鹹香交織，帶來豐盈細膩的味覺層次，餘味悠長。只要在KKday預訂迷你流心奶黃月餅，即可低至$248。
流心奶黃月餅2025推介5.W Hong Kong：迷你流心奶黃月餅！KKday預訂低至$275
W Hong Kong推出迷你流心奶黃月餅，每顆迷你流心奶黃月餅都蘊藏著香濃流心奶黃，巧妙融合傳統與現代，盡顯W品牌獨有的摩登格調。只要在KKday預訂即可低至$275。
流心奶黃月餅2025推介6.明閣：迷你流心奶黃月餅！Klook預訂低至$278
高級粵菜食府明閣推出迷你流心奶黃月餅，其精選優質材料巧製而成，月餅由內而外散發濃郁奶黃及鹹蛋黃香味，香濃細滑，令人一試難忘。只要在Klook預訂迷你流心奶黃月餅，即可低至$278。
流心奶黃月餅2025推介7.皇玥：流心奶黃月餅！KKday預訂低至$358
皇玥推出的流心奶黃月餅，每年大受歡迎。其精選天然牛油與頂級鹹蛋黃秘制餡料，月餅由內而外散發濃郁奶黃及鹹蛋黃香味，奶黃流心如絲般柔滑。只要在KKday預訂流心奶黃月餅，即可低至$358。
流心奶黃月餅2025推介8.美心：美心流心奶黃月餅！Klook預訂低至$288
美心推出的流心奶黃月餅，獨有的雙重烘焗，濃滑奶黃夾著甘沙鹹蛋黃，椰香與蛋香巧妙融合，餅皮酥香鬆化，無需加熱，內餡自然緩緩流出，團圓滋味由心回味。更用上精選法國牛油、香滑東南亞椰奶、頂級鹹蛋等優質食材製作。只要在Klook預訂流心奶黃月餅，即可低至$288。
流心奶黃月餅2025推介9.東海堂：流心奶黃月餅！Klook低至$222
東海堂推出的流心奶黃月餅，特別選用法國牛油及淡忌廉，並採用二次烘焙技術，提升鹹蛋黃及奶黃吉士的香味，奶黃香濃，無須加熱，由心流出，香氣四溢。3D兔仔流心奶黃月餅造型可愛，東瀛風滿分。只要在Klook預訂流心奶黃月餅，即可低至$222。
流心奶黃月餅2025推介10.望月：流心奶黃月餅！Klook預訂低至$178
望月推出流心奶黃月餅，以自家研製的流心蛋黃，融入經典奶黃月餅。一口咬開，香濃流心瞬間遍及味蕾，絕對一試難忘。只要在Klook預訂流心奶黃月餅，即可低至$178。
流心奶黃月餅2025推介11.Valerie Pastry：流心奶黃月餅！Klook預訂低至$179
人氣餅店Valerie Pastry，推出流心奶黃月餅，只需輕輕一咬，即可嚐到香濃奶黃滋味！特別採用天然牛油與優質鹹蛋黃，製作成幼滑的奶黃餡， 再包裹著濃郁流心的奶黃滋味，甜而不膩。只要在Klook預訂流心奶黃月餅，即可低至$179。
