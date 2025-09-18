Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

月餅2025｜11間流心奶黃月餅推介 低至$98！望月/皇玥/美心/酒店月餅

流心奶黃月餅一直都是蓮蓉月餅、冰皮月餅以外的好選擇！這次集齊全港酒店、餅店及中菜食府各品牌的流心奶黃月餅早鳥優惠，馬上看看內文有什麼流心奶皇月餅好介紹！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

流心奶黃月餅2025推介1.張公館：流心奶黃月餅！KKday預訂低至65折

Shop Now

張公館推出流心奶黃月餅，堅持香港製造自家出品。其嚴選頂級咸蛋黃與天然牛油秘制餡料，餅皮酥香輕薄，切開後濃郁奶黃如熔金流淌，香氣豐鬱縈繞齒頰，甜而不膩。只要在KKday預訂流心奶黃月餅，即可享65折早鳥優惠，低至$98即可買到。

廣告 廣告

流心奶黃月餅。

Shop Now

流心奶黃月餅2025推介2.茶皇殿：流心奶黃月餅！KKday預訂低至45折

Shop Now

茶皇殿推出的流心奶黃月餅，外層奶香濃郁，內藏精心調製的奶黄呈現流心狀態，口感豐厚而不膩，一試難忘。只要在KKDay預訂可享45折，低至$168，更可在茶皇殿各分店換領，夠方便。

茶皇殿流心奶黃月餅。

Shop Now

流心奶黃月餅2025推介3.恆香老餅家：流心奶黃月餅！KKday預訂低至$216

Shop Now

恆香老餅家推出的流心奶黃月餅，充滿濃濃吉士奶香配上師傅配方的牛油曲奇皮，鬆軟質感與濃郁牛油香相輔相成。秘製奶黃餡夾着甘香幼細鹹蛋黃碎以增添口感，翻熱後流心質感更顯細緻幼滑，甜中帶鹹，順滑回甘。只要在KKday預訂流心奶黃月餅，即可低至$216購買。

流心奶黃月餅。

Shop Now

流心奶黃月餅2025推介4.利苑：迷你流心奶黃月餅！KKday預訂低至$248

Shop Now

利苑推出的迷你流心奶黃月餅，嚴選優質鹹蛋黃及上乘材料精心烘焙，搭配升級配方的濃郁流心奶黃，入口即化，奶香與鹹香交織，帶來豐盈細膩的味覺層次，餘味悠長。只要在KKday預訂迷你流心奶黃月餅，即可低至$248。

迷你流心奶黃月餅。

Shop Now

流心奶黃月餅2025推介5.W Hong Kong：迷你流心奶黃月餅！KKday預訂低至$275

Shop Now

W Hong Kong推出迷你流心奶黃月餅，每顆迷你流心奶黃月餅都蘊藏著香濃流心奶黃，巧妙融合傳統與現代，盡顯W品牌獨有的摩登格調。只要在KKday預訂即可低至$275。

迷你流心奶黃月餅 。

Shop Now

流心奶黃月餅2025推介6.明閣：迷你流心奶黃月餅！Klook預訂低至$278

Shop Now

高級粵菜食府明閣推出迷你流心奶黃月餅，其精選優質材料巧製而成，月餅由內而外散發濃郁奶黃及鹹蛋黃香味，香濃細滑，令人一試難忘。只要在Klook預訂迷你流心奶黃月餅，即可低至$278。

迷你流心奶黃月餅。

Shop Now

流心奶黃月餅2025推介7.皇玥：流心奶黃月餅！KKday預訂低至$358

Shop Now

皇玥推出的流心奶黃月餅，每年大受歡迎。其精選天然牛油與頂級鹹蛋黃秘制餡料，月餅由內而外散發濃郁奶黃及鹹蛋黃香味，奶黃流心如絲般柔滑。只要在KKday預訂流心奶黃月餅，即可低至$358。

流心奶黃月餅。

Shop Now

流心奶黃月餅2025推介8.美心：美心流心奶黃月餅！Klook預訂低至$288

Shop Now

美心推出的流心奶黃月餅，獨有的雙重烘焗，濃滑奶黃夾著甘沙鹹蛋黃，椰香與蛋香巧妙融合，餅皮酥香鬆化，無需加熱，內餡自然緩緩流出，團圓滋味由心回味。更用上精選法國牛油、香滑東南亞椰奶、頂級鹹蛋等優質食材製作。只要在Klook預訂流心奶黃月餅，即可低至$288。

流心奶黃月餅。

Shop Now

流心奶黃月餅2025推介9.東海堂：流心奶黃月餅！Klook低至$222

Shop Now

東海堂推出的流心奶黃月餅，特別選用法國牛油及淡忌廉，並採用二次烘焙技術，提升鹹蛋黃及奶黃吉士的香味，奶黃香濃，無須加熱，由心流出，香氣四溢。3D兔仔流心奶黃月餅造型可愛，東瀛風滿分。只要在Klook預訂流心奶黃月餅，即可低至$222。

流心奶黃月餅。

Shop Now

流心奶黃月餅2025推介10.望月：流心奶黃月餅！Klook預訂低至$178

Shop Now

望月推出流心奶黃月餅，以自家研製的流心蛋黃，融入經典奶黃月餅。一口咬開，香濃流心瞬間遍及味蕾，絕對一試難忘。只要在Klook預訂流心奶黃月餅，即可低至$178。

流心奶黃月餅。

Shop Now

流心奶黃月餅2025推介11.Valerie Pastry：流心奶黃月餅！Klook預訂低至$179

Shop Now

人氣餅店Valerie Pastry，推出流心奶黃月餅，只需輕輕一咬，即可嚐到香濃奶黃滋味！特別採用天然牛油與優質鹹蛋黃，製作成幼滑的奶黃餡， 再包裹著濃郁流心的奶黃滋味，甜而不膩。只要在Klook預訂流心奶黃月餅，即可低至$179。

流心奶黃月餅。

Shop Now

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多月餅優惠推介

月餅2025丨月餅早鳥優惠推介30間！榮華/皇玥/酒店月餅折扣一覽（附網購優惠連結）

月餅2025｜榴槤月餅推介10間！榴槤冰皮早鳥價/獨家優惠碼/加$1多一盒

月餅2025〡蓮蓉月餅推介合集！榮華低至半價/利苑67折/逸東軒65折

月餅2025〡流心奶皇月餅推介合集！低至6折：榮華/美心/皇玥/望月

月餅2025｜冰皮月餅優惠8間！早鳥價低至36折/最平$10個/獨家月餅優惠碼

奶黃月餅2025｜15間早鳥優惠奶黃月餅 酒店月餅低至65折起/低糖之選/迪士尼彼思系列

月餅卡路里大比拼！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問

健康月餅│減肥必睇健康月餅6大迷思！營養師踼爆紫薯同純素月餅一樣肥

月餅回收2025〡全港月餅回收機構合集 轉贈基層家庭分享愛/月餅盒回收行動/月餅裸買地圖

更多中秋聚會食乜好推介

到會推介2025〡中秋到會推介10間！送望月月餅/低至65折優惠/額外$200折扣

盆菜2025〡中秋盆菜推介8間！人均低至$70.9/回贈$500餐飲禮券/法式酥皮龍蝦盆菜

燒烤場推介2025｜中秋BBQ燒烤場推介10+！全天候任飲任食/免費娛樂設施/50款燒烤美食

中秋燒烤BBQ食材網購推介2025！集齊全城20間高質網購BBQ店 免運優惠/燒烤包低至$75起/香港大學研究雞種

湯圓推介丨中秋湯圓10大品牌推介！老字號芝麻湯圓/小湯圓/榴槤湯圓/鹹湯圓 低至$11

中秋團圓飯2025｜港九新界10間高質中菜推介合集 低至$158起/拍檔廚房同款菜式/75折優惠

中秋禮籃禮盒｜精選12款中秋禮籃禮盒推介 優惠碼/早鳥優惠+免運費/低至$188

更多中秋揀水果貼士

中秋水果攻略│Top 10 港人最愛中秋水果！一文教齊點揀香印提子/日本桃/蜜瓜

日本蜜瓜送禮/自用唔同揀法？3招揀到甜美成熟靚蜜瓜 送禮要揀靚T字瓜蒂

日本水蜜桃當造季節/品種/價錢一覽！果欄揀桃達人：日本桃要多毛墜手

日本水蜜桃2025│水蜜桃6大新手疑問！越紅唔係越靚 多毛等於新鮮？（有片）

陽山水蜜桃2025｜價錢超平¥10/個當造陽山桃爆紅！深圳盒馬鮮生以外仲可喺呢啲地方買到（附名單）

香印提子2025│日本香印提子3大選購貼士！一文睇清岡山晴王、長野、山梨價錢/甜度分別

麻豆文旦│文旦、柚子有乜分別？教你3招揀到冇核甜美多汁靚文旦

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？