自家製「流心奶黃餡」 呢款流心奶黃餡好多年前，仲係新手的時候已經整過，今年調整左少少材料比例，加多d鹹蛋黃，同埋減左糖，鹹蛋黃的鹹香唔會比甜味搶左👍👍 將材料攪勻，如果想流心餡口感幼滑d，可以用攪拌機將所有材料打至順滑，然後加入球形流心餡模具，放冰格結硬之後，再脫模就搞掂，好方便✌️✌️ 一粒粒圓碌碌的流心餡，好可愛🥰🥰 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/171fzJecZu/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

廣告 廣告

製作時間: 1小時以上

份量人數: 9人以上



食材

鹹蛋黃 24 g

牛油 8 g

糖 10 g

粟粉 4 g

吉士粉 6 g

奶粉 6 g

鮮奶 34 ml

淡忌廉 18 ml

魚膠粉 1.6 g



食譜份量

96 g N／A





作法:

1 ：

1. 魚膠粉加入鮮奶中（12 ml；拌勻後，靜置5分鐘，待魚膠粉完全吸水膨脹），用熱水坐溶（如直接用熱水開溶，魚膠粉會容易結塊），攪拌至魚膠粉完全溶解

2 ：







3 ：







4 ：







5 ：







6 ：







7 ：





1. 鹹蛋黃先焗10-12分鐘（160°；先在鹹蛋黃表面噴少許米酒），再壓成鹹蛋黃茸（如有硬粒，需取走；約24 g），備用

8 ：







9 ：





1. 吉士粉加入鮮奶（12 ml；先用微波爐加熱至微暖）拌勻，備用 2. 粟粉加入鮮奶（10 ml）拌勻，備用

10 ：





1. 再將淡忌廉（先用微波爐加熱至大概80°）加入粟粉糊拌勻，然後加入吉士粉糊拌勻 2. 加入糖、奶粉、鹹蛋黃茸和牛油（牛油先用熱水坐溶／用微波爐加熱至溶化成牛油溶液），拌勻 3. 最後加入已混合鮮奶的魚膠粉，攪拌至完全均勻（可用攪拌機打成幼滑流心奶黃餡）

11 ：







12 ：







13 ：







14 ：







15 ：





1. 放涼，然後放進雪櫃冷藏1小時（可先將流心奶黃餡加入唧袋，封口） 2. 將已凝固的流心奶黃餡分成一份份（32／16粒@3／6 g；用唧袋加入矽膠球形流心餡模具），放進冰格冷凍1晚

16 ：











- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56296

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com