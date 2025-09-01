流心黑芝麻醬巴斯克焦香芝士蛋糕

「流心黑芝麻醬巴斯克焦香🧀芝士蛋糕」 非常香濃的黑芝麻味呀😋😋 每次整流心的成品，最期待就係切開見到流心個下，真係好治癒架🤣🤣 要焗到裏面有流心得黎表面又要焦香的巴斯克芝士蛋糕，爐溫同擺放的位置都要花d心思，我個焗爐因為無中層，所以我要用d蒸架去自製中層，之前試過放上層，面色係夠但底部唔熟，又試過放下層，低熟面又唔夠上色，所以要放中層，就可以焗到底、面同邊位都熟而內裏保持流心的狀態✌️✌️ 幼滑香濃的黑芝麻流心，真係好正🤤🤤 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1A1r9Qwf1K/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

忌廉芝士 125 g

糖 22.5 g

蛋黃 1個

蛋 1隻

淡忌廉 50 ml

鮮奶 25 ml

黑芝麻醬 32.5 g

粟粉 2.5 g



食譜份量

4吋蛋糕模 1個





作法:

1 ：

1. 將忌廉芝士（忌廉芝士先放室溫軟化／用微波爐加熱至略為軟化）加入糖，攪拌成軟滑忌廉狀 2. 加入蛋（分2次，先拌勻再加入剩下的蛋），拌勻至無顆粒（一次加蛋，容易做成油水分離 ，結成一塊塊的豆腐花狀，若出現此情況，可多攪拌數十下便會混和） 3. 然後加入蛋黃，拌勻

2 ：

1. 再加入淡忌廉和鮮奶（分3次），用打蛋器拌勻 2. 最後，用篩加入粟粉，拌勻至無粉粒 3. 粉漿過箍，加入黑芝麻醬，拌勻，即可

3 ：





1. 粉漿倒入模具中（舖上牛油紙），在桌面上敲幾下震出氣泡

4 ：







5 ：





1. 預熱15分鐘（220°），放中層，先焗約14-16分鐘至表面呈焦糖色（如蛋糕表面不太上色，可放上層，再焗約2分鐘）

6 ：







7 ：





1. 完成後，將蛋糕模在已墊枱布的桌面上輕摔兩下（使熱氣散走），放涼，將蛋糕放進雪櫃冷藏1晚，脫模，撕開牛油紙，即可

8 ：







9 ：







10 ：











- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56283

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com