流感接種｜孕婦打科興疫苗須問醫生 徐樂堅指市民不能選牌子：大家都咁好咁有用｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】本年度季節性流感疫苗接種計劃將於 9 月 25 日展開，提供 4 種流感疫苗，包括滅活、減活噴鼻式及重組疫苗，其中滅活疫苗有賽諾菲（Sanofi）及首次引入的科興疫苗。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今早（9 日）在電台節目表示，市民接種滅活疫苗時不能選擇牌子，強調政府採購的每種疫苗都符合安全和具成效，「大家都咁好咁有用」，如果提供品牌選擇的話會令流程變得複雜，政府的目標是在物流上做到有足夠的疫苗，以最快速度送到注射點給市民接種。對於政府將會公開不參與計劃學校的名單，徐樂堅就指非要給予學校壓力，而是給家長知悉子女所屬學校無參加計劃，他們要盡快為子女安排循其他途徑接種。

徐樂堅在港台節目《千禧年代》指，政府持續擴大接種計劃的資助群體基礎，今次就將範圍擴展至所有 18 至 49 歲的長期病患人士。徐樂堅引述數據，指過往長者接種流感疫苗後，中流感後引發嚴重疾病的風險比起無接種的長者降低兩倍，他們相信疫苗對於慢性病患同樣有效用，因此擴大了資助範圍。

稱科興疫苗對孕婦非禁忌症

對於 4 種流感疫苗的適用性，徐樂堅指噴鼻疫苗適合 2 至 49 歲人士，不適合孕婦接種；賽諾菲滅活疫苗適合 6 個月以上人士；科興滅活疫苗適合 3 歲以上人士；重組疫苗適合 18 歲以上人士。被問到科興疫苗缺乏孕婦臨床數據，徐樂堅指科興疫苗對孕婦不是禁忌症，只是在測試時未有太多有關孕婦的數據，如果孕婦需要接種科興疫苗，應該先跟醫生商討。徐樂堅又說，滅活平台已經在全球使用 50 多年，世衛亦認為滅活平台對不同組群都安全，孕婦接種亦可以讓未出生的子女獲得抗體。

今年的接種計劃亦新增退出機制，學校可以選擇不參與計劃，但要解釋原因。徐樂堅說，要求學校解釋原因是希望了解學校的難處，部門會盡量想方法解決。徐樂堅又說，如果學校希望有注射疫苗和噴鼻疫苗在同一時段使用，部門都可以安排，強調計劃是希望盡量給予學校、家長和學童便利。

校長：噴鼻疫苗解決低年級小學生抗拒打針問題

資助小學校長會副主席陳淑儀亦在同一節目表示，從過往經驗而言，8 成學生都會參與學校的接種計劃，她歡迎當局提供混合的疫苗選項，即同時提供注射式疫苗和噴鼻式疫苗。陳淑儀指低年級的學生可能抗拒打針，噴鼻疫苗可以解決問題，但她相信高年級的學生已經接受打針，未必有很高比例轉為噴鼻疫苗。

陳淑儀說，學校參加接種計劃主要須考慮場地問題，部份學校可能會認為校舍太小，或者學生人數少而不想參加計劃。她又指，政府公開不參與計劃的學校名單，在去年都有同樣做法，她又明白不參與計劃的學校可能會有一些壓力，但她同時指部門都歡迎學生少的學校照樣參加，她相信最終絕大部份學校都會參加計劃。