流感活躍程度續升 開學至今451宗學校爆發個案

踏入秋冬季節，天氣變得乾燥寒冷，來一杯富營養的熱飲，可以暖暖身及補充多種營養，確實老少咸宜。近年流行飲用植物奶，尤其杏仁奶的糖份較牛奶低，較易消化，加上飽和脂肪含量低及有不同礦物質，所以深受歡迎。杏仁奶除了是健康飲品，亦可以配合其他材料製成美味的甜品。以下由加拿大營養學家伍雅芬示範的杏仁奶，做法簡單，各位家長不妨在家中試試。 材料： 生杏仁1杯(即150克)、水2至3杯、中東椰棗1粒 做法： 1. 先用水浸泡杏仁最少6小時，然後去衣。 2. 將中東椰棗去核、切粒，備用。 3. 把杏仁粒、中東椰棗和水攪拌至液態狀。 4. 隔渣後即可飲用。 營養成份： 杏仁奶所含的糖份較牛奶低，較易消化，飽和脂肪含量亦低，當中含有豐富的脂肪酸、維他命E、單元不飽和脂肪酸和多種礦物質（如鈣、硒、鉀、磷和鎂），有助維持心血管健康。中東椰棗味道清甜，而且含有豐富纖維及鐵質，既可調味，又能維持腸道健康。 基本上，沒有對堅果有任何敏感的一歲以上兒童都可以飲用杏仁奶；份量方面，可每日飲150至200 毫升。患有乳糖不耐症的兒童或茹素人士，則可將杏仁奶作為牛奶的替代品。 製作小貼士: 1. 浸泡過的杏仁，更容易消化，並有助於營養的吸收。 2. 用白鑊烘乾被隔走的杏仁渣，然後打成粉狀，再加入燕麥或乾果中，製成各式健康甜品、蛋糕、曲奇或麵包布丁等。 3. 將150克生杏仁、半隻香蕉、1至2茶匙燕麥及適量的水放入攪拌機中攪拌成質地濃稠的杏仁燕麥奶，最後加入1至2茶匙的玉桂粉，成為一頓健康又富營養的早餐。 4. 在杏仁奶中加入少量玉桂粉，有驅寒功效。 以上資料由加拿大營養學家伍雅芬提供

慈慧幼苗 ・ 1 天前